洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”为“生活秀带”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:20

改造前

　　“离家很近，停车方便”“足球、网球、羽毛球啥都有”“这房顶，比体育馆还高”……昨日下午，在涧西区长春路街道的洛铜全民体育公园，一个个全新的羽毛球场、网球场，吸引了很多来打球的球友。

　　与众不同的是，该体育公园由中铝洛铜闲置老厂房改建而成，最“老”的厂房始建于“一五”时期，可追溯到洛铜建厂时的1954年。这里因此得名“洛铜1954文化园”。

　　步入园区，曾经斑驳的红墙增添了墙绘涂鸦；一处处老厂房、老仓库，被改成了运动场馆、花卉市场、休闲酒吧、民宿和餐饮店等。其中，花卉市场的商户多数来自涧西区辽宁路的花卉市场。如今经营面积平均增加了近一倍，停车位增添了几百个，而且周边居民小区多、交通便利，每到周末来买花的人络绎不绝。

　　盘活改造老厂房，是城市空间的有机更新，更是产业发展的活力“焕新”。市委主要领导反复强调，要准确把握市场消费取向新变化、新趋势，释放产业发展空间，丰富沉浸式消费场景，做好“腾笼换鸟”文章。

改造后

　　“腾笼”是前提——

　　前几年，中铝洛铜调整产品结构、优化产业布局，新工艺“退城入园”，旧厂房或低效运营、或长期闲置，成了城市中被遗忘的角落。

　　老厂房不能一直“老”样子。中铝洛铜主动出击、统一规划，改造破旧不堪的泥泞路，规划整齐划一的停车位，拆除锈迹斑斑的老设备，让“厂区”面貌焕然一新。

　　“换鸟”是目的——

　　“对于老工业基地洛阳而言，老厂房改造并不是一个新鲜话题，特别是有天心文化产业园、东方文创园‘珠玉在前’，就决定了我们必须找准自己的定位。”中铝洛阳铜业有限公司副总经理肖旭譞介绍。

　　在前期调研中，中铝洛铜运营团队发现周边小区、学校密集，却缺少高品质的健身休闲场所，他们就先筛选业态、以商招商，再根据客户需求，制订老厂房改造方案。以花卉市场为例，企业在改造前充分咨询商户需求，并根据花卉培育的特点，完善水电、空调、消防等配套设施，在厂房顶部增加天窗，利用原有天车轨道覆盖保温棉，既可保证花卉苗木得到充足的采光，又能在冬天御寒保暖。

　　“从厂区到街区，从厂房到场景，改变的是片区的城市形象，也让周边居民享受到了更多生活的便利。”长春路街道党工委书记闫亮表示，企业通过“腾笼换鸟”，盘活了低效用地，补上了民生短板，也让曾经的“工业锈带”变身为周边群众的“生活秀带”，打开了城市经济发展的新空间。

　　“改造老厂房，不是千篇一律，更不是简单的模仿。”肖旭譞表示，下一步，企业将坚持“微改造、精运营、提品质”的理念，在修旧如旧中复刻时光，在吐故纳新中升级业态，让老厂房“逆龄”生长，变身为孕育新产业、新业态、新消费的载体平台，实现城市提质与产业升级良性互动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：特色商业街区秀出城市个性IP
  • 最新公告！事关河南电价
  • 涧西区西部路网提升项目南北主通道路...
  • 江凌等市领导同干部群众一起参加春季...
  • 让游客舒心畅游！洛阳着力提升旅游景...
  • 中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”...
  • @洛阳考生，2024年研考国家线发布
  • 植绿正当时！洛阳6000余名干部群众义...
  • 徐衣显与关强举行工作会谈
  • 洛阳一对父子用时8年打造神仙湾 带动...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605