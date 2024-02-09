中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”为“生活秀带”

“离家很近，停车方便”“足球、网球、羽毛球啥都有”“这房顶，比体育馆还高”……昨日下午，在涧西区长春路街道的洛铜全民体育公园，一个个全新的羽毛球场、网球场，吸引了很多来打球的球友。

改造前

“离家很近，停车方便”“足球、网球、羽毛球啥都有”“这房顶，比体育馆还高”……昨日下午，在涧西区长春路街道的洛铜全民体育公园，一个个全新的羽毛球场、网球场，吸引了很多来打球的球友。

与众不同的是，该体育公园由中铝洛铜闲置老厂房改建而成，最“老”的厂房始建于“一五”时期，可追溯到洛铜建厂时的1954年。这里因此得名“洛铜1954文化园”。

步入园区，曾经斑驳的红墙增添了墙绘涂鸦；一处处老厂房、老仓库，被改成了运动场馆、花卉市场、休闲酒吧、民宿和餐饮店等。其中，花卉市场的商户多数来自涧西区辽宁路的花卉市场。如今经营面积平均增加了近一倍，停车位增添了几百个，而且周边居民小区多、交通便利，每到周末来买花的人络绎不绝。

盘活改造老厂房，是城市空间的有机更新，更是产业发展的活力“焕新”。市委主要领导反复强调，要准确把握市场消费取向新变化、新趋势，释放产业发展空间，丰富沉浸式消费场景，做好“腾笼换鸟”文章。

改造后

“腾笼”是前提——

前几年，中铝洛铜调整产品结构、优化产业布局，新工艺“退城入园”，旧厂房或低效运营、或长期闲置，成了城市中被遗忘的角落。

老厂房不能一直“老”样子。中铝洛铜主动出击、统一规划，改造破旧不堪的泥泞路，规划整齐划一的停车位，拆除锈迹斑斑的老设备，让“厂区”面貌焕然一新。

“换鸟”是目的——

“对于老工业基地洛阳而言，老厂房改造并不是一个新鲜话题，特别是有天心文化产业园、东方文创园‘珠玉在前’，就决定了我们必须找准自己的定位。”中铝洛阳铜业有限公司副总经理肖旭譞介绍。

在前期调研中，中铝洛铜运营团队发现周边小区、学校密集，却缺少高品质的健身休闲场所，他们就先筛选业态、以商招商，再根据客户需求，制订老厂房改造方案。以花卉市场为例，企业在改造前充分咨询商户需求，并根据花卉培育的特点，完善水电、空调、消防等配套设施，在厂房顶部增加天窗，利用原有天车轨道覆盖保温棉，既可保证花卉苗木得到充足的采光，又能在冬天御寒保暖。

“从厂区到街区，从厂房到场景，改变的是片区的城市形象，也让周边居民享受到了更多生活的便利。”长春路街道党工委书记闫亮表示，企业通过“腾笼换鸟”，盘活了低效用地，补上了民生短板，也让曾经的“工业锈带”变身为周边群众的“生活秀带”，打开了城市经济发展的新空间。

“改造老厂房，不是千篇一律，更不是简单的模仿。”肖旭譞表示，下一步，企业将坚持“微改造、精运营、提品质”的理念，在修旧如旧中复刻时光，在吐故纳新中升级业态，让老厂房“逆龄”生长，变身为孕育新产业、新业态、新消费的载体平台，实现城市提质与产业升级良性互动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹 文/图)