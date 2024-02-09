植绿正当时！洛阳6000余名干部群众义务植树1200多亩

人勤春来早，植绿正当时。今年3月12日是我国第46个植树节，洛阳春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。广大干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。
人勤春来早，植绿正当时。今年3月12日是我国第46个植树节，洛阳春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。广大干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。
人勤春来早，植绿正当时。今年3月12日是我国第46个植树节，洛阳春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。广大干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。
春回大地，万物复苏。经过多年驰而不息的国土绿化，万安山生态环境明显改善。当下，伊滨区高标准打造旅游环线，把高端民宿、户外运动等新文旅业态串珠成链，大力发展全域旅游，让绿水青山变成金山银山。
一到现场，大家就兴致勃勃地投入到紧张的劳动中。修整树穴、扶正树苗、挥锹培土、提水浇灌……现场一派繁忙景象。经过一个小时的辛勤劳动，大家营造了一片层次分明的针阔混交林，为万安山再添一抹新绿。
据悉，洛阳各县区纷纷组织开展了春季义务植树活动。据不完全统计，全市6000余名干部群众参与义务植树，造林面积1200多亩。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605