植绿正当时！洛阳6000余名干部群众义务植树1200多亩

人勤春来早，植绿正当时。今年3月12日是我国第46个植树节，洛阳春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。广大干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。

人勤春来早，植绿正当时。今年3月12日是我国第46个植树节，洛阳春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。广大干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。

春回大地，万物复苏。经过多年驰而不息的国土绿化，万安山生态环境明显改善。当下，伊滨区高标准打造旅游环线，把高端民宿、户外运动等新文旅业态串珠成链，大力发展全域旅游，让绿水青山变成金山银山。

一到现场，大家就兴致勃勃地投入到紧张的劳动中。修整树穴、扶正树苗、挥锹培土、提水浇灌……现场一派繁忙景象。经过一个小时的辛勤劳动，大家营造了一片层次分明的针阔混交林，为万安山再添一抹新绿。

据悉，洛阳各县区纷纷组织开展了春季义务植树活动。据不完全统计，全市6000余名干部群众参与义务植树，造林面积1200多亩。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)