让游客舒心畅游！洛阳着力提升旅游景区服务质量

洛报融媒记者12日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳将开展旅游景区服务提升行动，围绕景区服务品质、服务设施等方面进行提升，进一步提升游客体验感和满意度。

洛报融媒记者12日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳将开展旅游景区服务提升行动，围绕景区服务品质、服务设施等方面进行提升，进一步提升游客体验感和满意度。

围绕智慧服务提升，完善预约措施，简化预约程序，科学设置线上、线下购票预约渠道，最大限度满足游客参观游览需求。科学核定景区日最大承载量和瞬间承载量，实时发布景区游客容量状况，帮助游客合理规划行程，错峰出行。

围绕服务质量提升，将对景区工作人员进行服务礼仪、职业道德等培训，增强景区工作人员职业道德和能力素养。开展景区讲解员培训，将洛阳历史文化常识和旅游基本常识等作为重点，进一步提高讲解员的讲解水平和能力，使其能够根据游客的不同需求提供个性化服务。印制景区公众信息资料(如游览导图、宣传折页、文明手册等)，便于游客了解景区信息。

围绕服务设施提升，增加临时公厕、垃圾箱、游览观光车等设施配备，对陈旧的引导标识(包括全景导览图、游览线路图、标识标牌、景物介绍牌等)进行及时更新，方便游客导览。开设暖心增值服务，在游客滞留或密集区域免费提供茶水、点心，加设长椅、遮阳棚等休憩场所，为游客提供安全舒适的游览环境。

围绕景区安全管理，加强对滑道、观光车、缆车、玻璃栈道类项目、“网红”游乐类项目、餐饮住宿等项目的安全风险排查，健全安全监测、上岗培训、应急信息公示等制度，提升旅游景区管理水平。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，今后将持续对全市旅游景区的服务质量、基础设施、旅游环境等进行优化提升，推动旅游景区的服务设施更全、服务品质更优、市场竞争力更强，以高品质的服务让游客舒心畅游。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张国杰 文/图）