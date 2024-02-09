涧西区西部路网提升项目南北主通道路面工程完工

12日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳市涧西区西部路网提升项目路面工程已如期完成。

12日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳市涧西区西部路网提升项目路面工程已如期完成。

该项目起于大所村，经引驾沟、柳行村，至河洛路，全长13.65公里，设计为沥青砼路面，宽度6米。

涧西区西部道路网络原由河洛路、丝路大道两条市政主干路组成外围路网，由孙石路、孙白路、石柳路等农村公路组成内部路网。该区域路网功能定位以垃圾专用通道为主，无其他贯通道路。周边社区群众出行，主要利用宽3.5米至9米不等的现状村道(水泥混凝土路面)，且修建年代久远，部分道路裂缝、板块断裂等道路病害较多，严重影响周边群众的安全出行。

2023年以来，为改善群众出行条件，更好串联涧西区西部沿线社区路网，提升涧西区西部农村路网交通服务水平，带动区域经济发展，洛阳市交通事业发展中心与涧西区政府共同谋划了涧西区西部路网提升项目，即南北主通道道路建设项目。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）