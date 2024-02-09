洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区西部路网提升项目南北主通道路面工程完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 18:41

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳市涧西区西部路网提升项目路面工程已如期完成。

　　该项目起于大所村，经引驾沟、柳行村，至河洛路，全长13.65公里，设计为沥青砼路面，宽度6米。

　　涧西区西部道路网络原由河洛路、丝路大道两条市政主干路组成外围路网，由孙石路、孙白路、石柳路等农村公路组成内部路网。该区域路网功能定位以垃圾专用通道为主，无其他贯通道路。周边社区群众出行，主要利用宽3.5米至9米不等的现状村道(水泥混凝土路面)，且修建年代久远，部分道路裂缝、板块断裂等道路病害较多，严重影响周边群众的安全出行。

　　2023年以来，为改善群众出行条件，更好串联涧西区西部沿线社区路网，提升涧西区西部农村路网交通服务水平，带动区域经济发展，洛阳市交通事业发展中心与涧西区政府共同谋划了涧西区西部路网提升项目，即南北主通道道路建设项目。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作
  • 泰国商务考察旅行团来洛谋合作
  • 洛阳新增一家省级重点现代产业学院
  • 洛阳今年将一体推进“三清两建”工作...
  • 3月底前，洛阳农村土地承包经营权纳入...
  • 洛阳首个创意集装箱商业步行街在伊滨...
  • 洛阳职业技术学院二期项目加紧推进
  • 注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚...
  • 一面唐代海兽葡萄镜引发的民事公益诉讼案
  • 孟津区白鹤镇：规模化种植中药材 带动...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605