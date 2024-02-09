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@洛阳考生，2024年研考国家线发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 微言教育 2024.03.12 17:27

　　@洛阳考生，今日教育部新闻办公室官方微信“微信教育”发布2024年研考国家线。

教育部部署2024年全国硕士研究生招生复试录取工作

　　近日，教育部部署2024年全国硕士研究生招生复试录取工作，要求各地各招生单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持综合评价、择优录取，严格执行政策，严守工作纪律，规范录取行为，优化考生服务，确保2024年硕士研究生复试录取工作公平、公正、科学。

　　教育部要求招生单位加强招生信息公开，提前在本单位招生网站和“中国研究生招生信息网”上发布本单位复试、调剂、录取工作办法，及时、准确做好政策宣传解读、咨询答复。考生提交调剂申请后，招生单位要尽可能缩短考生调剂等待时间，及时反馈是否接受其调剂复试申请。发布需考生确认的拟录取或复试通知时，需充分考虑考生学习、工作、休息时间等因素作出合理安排，给考生预留充裕的确认时间，对于没有按时确认的考生，应通过电话、短信、邮件等方式逐一联系确认，不得简单以“逾期不接受视为自行放弃”对待。强化人性化安排和个性化关怀，积极采取有效措施，加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶。

　　教育部同时发布《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)。各招生单位根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》，在国家分数线的基础上，自主确定并公布报考本单位的考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。

　　2024年全国硕士研究生招生“网上调剂意向采集系统”将于3月28日开通，已完成一志愿录取的招生单位可发布调剂信息，有调剂意愿的考生可查询、填报意向信息。“调剂服务系统”将于4月8日开通。请有调剂意愿的考生密切关注“中国研究生招生信息网”，届时登录调剂系统和招生单位网站，查询招生单位调剂相关信息，按要求填报调剂志愿。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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