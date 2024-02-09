西工区公开招聘公益性岗位人员74名

日前，西工区人民政府网站发布公告称，为促进就业困难人员就业工作，拟面向全市就业困难人员公开招聘公益性岗位人员74名。

招聘对象

公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内的就业困难人员、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。主要包括：

城镇零就业家庭成员；

距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

登记失业半年以上的长期失业人员；

正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

就业困难的被征地农民；

失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

聘用及待遇

用工形式。公益性岗位实行“谁开发使用、谁负责管理”的工作机制，由用人单位对使用的公益性岗位人员进行培训、管理、考核等。

安置期限。公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

工作待遇。用人单位与从业人员签订《劳动合同》，按照相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

招聘程序

公开招聘公益性岗人员按照个人自愿、现场报名、资格审查、面试甄选、签订公益性岗位劳动合同的程序进行，用人单位通过面试确定拟聘用人员名单后需上报区人社局备案。

报名时间：自公告之日起到3月20日止。(上午9:00—12:00，下午3:00—6:00)

报名地点：各用人单位。（见下表）

资格审查：采取现场资格审查。应聘人员报名时应携带本人户口本(居住证)、身份证、毕业证原件及复印件、个人简历一份。(符合条件的登记失业人员，请提前到常住街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加报名时的资格审查工作)

面试时间：3月21日前面试(实际面试时间以用人单位通知为准)，地点在各用人单位，逾期未参加者视为自动放弃。