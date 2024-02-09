补贴用罄！洛阳家电以旧换新活动已结束

记者从洛阳市商务局获悉，截至11日19时，洛阳市“跨年焕新、创享生活”家电以旧换新活动政府补贴300万元额度用罄，比原计划3月31日结束时间提前近20天。

记者从洛阳市商务局获悉，截至11日19时，洛阳市“跨年焕新、创享生活”家电以旧换新活动政府补贴300万元额度用罄，比原计划3月31日结束时间提前近20天。 记者从洛阳市商务局获悉，截至11日19时，洛阳市“跨年焕新、创享生活”家电以旧换新活动政府补贴300万元额度用罄，比原计划3月31日结束时间提前近20天。 活动开展一个多月以来，共有20家企业、百余家线下实体门店参与，通过政府补贴、银行配资、企业让利三部分补贴惠及市民，家电卖场到访总人数超过10万人次。据洛阳市商务局系统数据显示，活动累计拉动消费7561万元，同比增长34%，共销售家电14483台(件)，杠杆撬动比为1：25。 “消费品以旧换新，是循环经济发展的重点方向，对推动形成绿色生产生活方式具有重要意义。”洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将着力推动废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作，通过开展不同形式的家电以旧换新促消费活动，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，提振消费信心，激发消费活力。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图)