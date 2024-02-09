洛阳优化2024年体育中招考试 取消抽考项目改为素质类选考项目

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前公布的洛阳2024年体育中招考试素质类项目(3选2抽考)为立定跳远和跳绳，但是中考报名通知中写的却是由学生选取其中2项，是又调整了吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前公布的洛阳2024年体育中招考试素质类项目(3选2抽考)为立定跳远和跳绳，但是中考报名通知中写的却是由学生选取其中2项，是又调整了吗？

市教育局回复：根据省教育厅最新政策，洛阳市对2024年体育中招考试进行了优化调整，取消了抽考项目，改为素质类选考项目，由考生从素质类项目库中“立定跳远、1分钟跳绳、掷实心球”中选取2项。

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