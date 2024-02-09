洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳启动一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励申报工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:39

　　记者从市工信局获悉，我市近日启动一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励申报工作，单个企业最多可获20万元奖励。

　　作为我省推动2024年第一季度经济“开门红”系列政策措施之一，此次申报面向在2024年3月31日前纳入且仍在省统计部门规模以上工业企业库的工业企业(独立法人)，其中实现今年一季度满负荷生产的企业可获得10万元财政奖励，实现满负荷生产且营业收入同比增长10%以上的企业可获得20万元财政奖励。奖励资金由省级和属地财政按照1∶1比例分担。

　　去年，我市251家企业共获得满负荷生产奖励资金4070万元。下一步，结合“万人助万企”活动，我市工信等部门还将继续落实各项奖励政策，积极构建新质生产力发展新体制，通过打造一流营商环境保障高质量发展。

　　今年是实施企业满负荷生产奖励的第三年。与此前相比，本次申报在“满负荷生产”标准认定上删除了关于其他用能方式的列举内容，在表达上更为简洁。

　　具体包括——

　　●今年1月1日至3月31日，主要能耗为电力的企业，须符合季度用电量不低于去年同期，月均用电量在去年月用电量峰值的80%(含)以上；

　　●因技术改造导致能耗水平发生重大转变，或确实无法采取第一项标准进行认定的企业，须符合季度营业收入不低于去年同期，月均营业收入为去年月营业收入峰值的80%(含)以上。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 王星星)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作
  • 注意！王城大道关林路口地面辅道通行...
  • 购买教辅只能去老师指定书店？洛龙区...
  • 3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停...
  • 又是一年好兆头！隋唐城遗址植物园首...
  • 电子发票新规实行 若被拒收可向税务部...
  • 洛阳已建立线下无理由退货承诺实体店9...
  • 事关网络购物！洛阳发布“3·15”消费提醒
  • 注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚...
  • 提醒！长期未安检的燃气用户请尽快预约
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605