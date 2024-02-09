洛阳启动“深化法律服务 护航企业发展”专项活动

近日，我市启动“深化法律服务 护航企业发展”专项活动，将充分发挥律师作用，为各类市场主体提供精准高效便捷的法律服务。

近日，我市启动“深化法律服务 护航企业发展”专项活动，将充分发挥律师作用，为各类市场主体提供精准高效便捷的法律服务。

专项活动中，我市将深入调研摸排本地产业发展和企业经营面临的法治领域痛点难点问题，分析梳理相应的法律服务需求，重点关注符合我市发展战略的支柱产业、特色产业、新兴产业的法律风险，组织优秀律师事务所和律师精准对接，建立“点对点”服务机制，为企业提供全业务、全时空、高效便捷的法律服务。同时，在具备条件的国有企业全面推行公司律师制度，选取部分重点民营企业开展公司律师试点，提高法务工作队伍专业化水平。

市司法局有关负责人介绍，我市将常态化开展企业“法治体检”“千所联千企”“万所联万会”等活动，帮助企业分析法律问题、健全规章制度、防范法律风险。同时，在尊重企业意愿的基础上，组织律师服务团队通过上门走访、入驻服务等方式，帮助企业查找梳理经营管理中存在的各类法律问题特别是法律漏洞和风险点，分析症结，对症下药，帮助企业增强抵御法律风险能力。

该负责人表示，我市将多措并举努力实现涉企矛盾纠纷高效解决。

●选聘优秀律师担任调解员，积极发挥律师作为中立第三方居间调解的专业优势、实践优势，快捷化解矛盾纠纷，对事实清楚关系简单的案件最大限度减少诉讼发生，节约司法资源。

●运用12345、12348公共法律服务热线，引导企业尤其是中小微企业、员工及时获得免费法律咨询服务，积极代理涉及困难企业或者困难群体的小额诉讼案件。

●律师事务所、律师为企业提供诉讼和非诉讼法律服务时，引导企业更多通过调解、和解等渠道快速解决纠纷，最大限度维护企业权益、减轻企业诉累。

●对劳动关系纠纷免于法律援助经济状况审查，实行优先接待、优先受理、优先办理的“三优服务”，聚焦解决中小企业账款拖欠纠纷，主动提供公益性服务，切实帮助企业纾难解困。

●完善仲裁纠纷调解机制和人民调解源头预防，为民营企业提供优质高效的仲裁调解和便捷高效的人民调解服务。

根据部署，我市还将广泛开展送法进园区、进商会、进企业活动，宣讲惠企政策，提升企业合规经营水平，助力企业稳工稳岗稳生产。

●有效运用涉企公证“绿色通道”，提供上门公证以及线上远程办证服务。

●公布“最多跑一次”公证服务清单，对不影响实质性审核的非关键要件的涉企公证办理事项实行“容缺后补”，对困难企业减免公证费用。

●组织律师服务团队针对企业管理中的薄弱环节和突出问题，帮助企业完善各项规章，健全决策审查、职工权益维护等工作机制，规范合同管理、人力资源管理、财务管理等工作流程，提高依法经营和合规管理水平。

●协助企业依法依规申请政策支持，为企业享受资金补贴、税费减免、社保减免、失业保险金返还、房租减免等援企稳岗政策提供法律帮助。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)