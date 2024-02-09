用好监督建议书 让人大监督刚柔并济

日前，市人大常委会制定出台《洛阳市人大常委会监督建议书办法》(简称《办法》)，进一步提升人大监督质效，推动人大监督精准化具体化。

日前，市人大常委会制定出台《洛阳市人大常委会监督建议书办法》(简称《办法》)，进一步提升人大监督质效，推动人大监督精准化具体化。

“监督建议书是针对人大监督工作中发现的重要问题，以建议书的形式，督促监督对象限期研究办理。”市人大常委会相关负责同志表示，在人大监督中建立建议书制度，在彰显人大监督力度的同时，进一步体现人大监督温度，实现寓支持于监督之中，推动市委决策部署落地落实、人民群众“急难愁盼”问题有效解决。

根据《办法》，监督建议书出具对象为市政府及相关部门、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院。

市人大常委会监督建议书由市人大专门委员会、常委会工作机构提出，经市人大常委会主任会议研究通过后印发给监督对象。市人大常委会在听取和审议有关单位专项工作报告，开展执法检查、专题询问，督办代表议案建议时，针对发现的重要问题，可采用监督建议书形式向监督对象提出工作建议。监督建议书包含监督对象、发现的问题、提出的工作建议等信息。

监督对象收到监督建议书后，应尽快研究办理，两个月内向市人大报告落实情况。市人大专门委员会、常委会工作机构将对监督建议书办理情况报告进行满意度测评，测评结果为不满意的，相关部门需继续整改，并在规定时间内进行第二次满意度测评；测评结果仍为不满意的，可约谈相关部门负责人。必要时，将启动质询、特定问题调查或提出撤职案。

市人大常委会相关负责同志表示，下一步，将以《办法》出台为契机，坚持正确监督、有效监督、依法监督，围绕市委“三项重点工作”和人民群众“急难愁盼”问题，靶向发力、精准出击，用足用好监督建议书制度，在创新监督方式方法、提升监督质效上持续发力，让人大监督成色更足、成效更优，更加有力地服务保障市委中心大局，为现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 郝毅鹏)