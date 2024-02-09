洛阳今年将一体推进“三清两建”工作常态化

昨日，记者从市委政法委获悉，我市今年将一体推进“三清两建”(清资产、清“村霸”、清矛盾、建强经济合作组织、建强“三自”组织)工作常态化，统筹推动基层综合治理水平全面提升。

昨日，记者从市委政法委获悉，我市今年将一体推进“三清两建”(清资产、清“村霸”、清矛盾、建强经济合作组织、建强“三自”组织)工作常态化，统筹推动基层综合治理水平全面提升。

“三清两建”是我市坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新开展的乡村治理专项行动，是乡村振兴“151”工作举措的基础性、先导性工作，是实现经济发展、群众安居乐业、社会和谐稳定的重要举措。

市委政法委有关负责人介绍，我市今年将坚持依法依规、依靠群众、公开公正，加强村(社区)集体资产清收监管，着力预防和惩治违法犯罪，全面排查化解矛盾纠纷，推动经济合作组织逐步发展壮大，推动“三自”组织充分发挥作用，认真清收被侵占的集体资产，打击一批“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪行为，化解一批矛盾纠纷，对问题村(社区)进行集中整治。同时，结合“五星”支部创建、乡村产业发展、乡里中心(邻里中心)建设，统筹推动基层综合治理水平全面提升。

根据工作安排

扎实推进农村集体资产清收

健全完善农村集体资产监管长效机制，解决资产管理不到位、合同不规范、财务管理不规范、纠治债权债务管控不严格、组织运行不规范问题；常态化清收村集体资源性资产、经营性资产、非经营性资产和村集体债权债务等四类资产；依法打击非法侵占、非法授受、“跑冒滴漏”、非法套取及不规范合同等行为。

常态化打击治理“村霸”“村痞”

健全完善常态化扫黑除恶斗争机制，持续深化对“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪的依法打击治理。广泛收集线索，依法严厉打击“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪行为。加强相关警情、案件分析研判，坚持查深查透、打早打小、打准打实，形成强大震慑。

常态化清理矛盾纠纷

加快推进信访工作法治化，进一步畅通群众举报渠道，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，提升基层人民调解委员会规范化建设水平，加强矛盾纠纷预防排查化解工作，选育基层调解品牌，广泛动员社会力量参与人民调解工作，及时发现矛盾纠纷，及早介入调处。

推动农村经济合作组织健康发展

进一步健全完善农村经济合作组织运行机制，推动各县区立足资源禀赋发展乡村产业，探索村集体办物业、私人办企业、社会化经营等新模式，建立特色产业发展与农民增收利益联结机制，全面提升乡村产业发展水平。

发展“三自”组织

培育发展书画、棋牌、球类、健身、秧歌、舞蹈、摄影、戏曲等方面的艺术团队、体育组织，以及家庭服务、健康服务、养老服务等领域的志愿服务组织，为村(社区)内困难群体提供生活照料、文体娱乐、医疗保健、精神慰藉和心理健康、义务跑腿、法律咨询等志愿服务。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)