洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今年将一体推进“三清两建”工作常态化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:31

　　昨日，记者从市委政法委获悉，我市今年将一体推进“三清两建”(清资产、清“村霸”、清矛盾、建强经济合作组织、建强“三自”组织)工作常态化，统筹推动基层综合治理水平全面提升。

　　“三清两建”是我市坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新开展的乡村治理专项行动，是乡村振兴“151”工作举措的基础性、先导性工作，是实现经济发展、群众安居乐业、社会和谐稳定的重要举措。

　　市委政法委有关负责人介绍，我市今年将坚持依法依规、依靠群众、公开公正，加强村(社区)集体资产清收监管，着力预防和惩治违法犯罪，全面排查化解矛盾纠纷，推动经济合作组织逐步发展壮大，推动“三自”组织充分发挥作用，认真清收被侵占的集体资产，打击一批“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪行为，化解一批矛盾纠纷，对问题村(社区)进行集中整治。同时，结合“五星”支部创建、乡村产业发展、乡里中心(邻里中心)建设，统筹推动基层综合治理水平全面提升。

　　根据工作安排

　　扎实推进农村集体资产清收

　　健全完善农村集体资产监管长效机制，解决资产管理不到位、合同不规范、财务管理不规范、纠治债权债务管控不严格、组织运行不规范问题；常态化清收村集体资源性资产、经营性资产、非经营性资产和村集体债权债务等四类资产；依法打击非法侵占、非法授受、“跑冒滴漏”、非法套取及不规范合同等行为。

　　常态化打击治理“村霸”“村痞”

　　健全完善常态化扫黑除恶斗争机制，持续深化对“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪的依法打击治理。广泛收集线索，依法严厉打击“村霸”“村痞”及家族宗族势力违法犯罪行为。加强相关警情、案件分析研判，坚持查深查透、打早打小、打准打实，形成强大震慑。

　　常态化清理矛盾纠纷

　　加快推进信访工作法治化，进一步畅通群众举报渠道，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，提升基层人民调解委员会规范化建设水平，加强矛盾纠纷预防排查化解工作，选育基层调解品牌，广泛动员社会力量参与人民调解工作，及时发现矛盾纠纷，及早介入调处。

　　推动农村经济合作组织健康发展

　　进一步健全完善农村经济合作组织运行机制，推动各县区立足资源禀赋发展乡村产业，探索村集体办物业、私人办企业、社会化经营等新模式，建立特色产业发展与农民增收利益联结机制，全面提升乡村产业发展水平。

　　发展“三自”组织

　　培育发展书画、棋牌、球类、健身、秧歌、舞蹈、摄影、戏曲等方面的艺术团队、体育组织，以及家庭服务、健康服务、养老服务等领域的志愿服务组织，为村(社区)内困难群体提供生活照料、文体娱乐、医疗保健、精神慰藉和心理健康、义务跑腿、法律咨询等志愿服务。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作
  • 注意！王城大道关林路口地面辅道通行...
  • 购买教辅只能去老师指定书店？洛龙区...
  • 3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停...
  • 又是一年好兆头！隋唐城遗址植物园首...
  • 电子发票新规实行 若被拒收可向税务部...
  • 洛阳已建立线下无理由退货承诺实体店9...
  • 事关网络购物！洛阳发布“3·15”消费提醒
  • 注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚...
  • 提醒！长期未安检的燃气用户请尽快预约
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605