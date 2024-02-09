洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞：加快完善农村养老服务体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:28

　　“作为一名来自农村基层的全国人大代表，我要把乡亲们的声音带到全国两会上。”日前，全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞介绍，今年她建议进一步提高农民养老金标准，加快完善农村养老服务体系。

　　政府工作报告提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略”“加大农村养老服务补短板力度”。

　　吕妙霞表示，这些年，农业生产快速发展，农民收入持续增长，农村老年人养老保障水平也得到提升。但目前，农村养老依然是我国基本养老服务体系建设的薄弱环节。

　　“农村老人养老金有限，除了日常开销，小病扛一扛、大病拖一拖的现象仍然存在。”吕妙霞说，多数农村地区产业发展仍处于初级阶段，留不住年轻人的现象依然存在，农村人口老龄化日趋明显，部分留守老人在生活方面还存在一些实际困难。

　　吕妙霞建议，在现有基础上提高农民养老金标准，强化农民养老金增长机制，确保农民养老金增长不低于年度农村居民人均可支配收入的增长幅度。加快完善农村养老服务体系，引入社会资本参与农村养老制度建设和养老机构运营，让更多农村留守老人享受乐活、安养的基本养老服务。

　　“机构养老是一方面，更重要的还是靠家庭。我们还是要想办法发展产业，以产业发展助力乡村振兴，让更多年轻人在家门口有活干、有钱赚。这样，农村老人才能过上儿女绕膝、含饴弄孙的晚年生活。”吕妙霞说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作
  • 注意！王城大道关林路口地面辅道通行...
  • 购买教辅只能去老师指定书店？洛龙区...
  • 3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停...
  • 又是一年好兆头！隋唐城遗址植物园首...
  • 电子发票新规实行 若被拒收可向税务部...
  • 洛阳已建立线下无理由退货承诺实体店9...
  • 事关网络购物！洛阳发布“3·15”消费提醒
  • 注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚...
  • 提醒！长期未安检的燃气用户请尽快预约
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605