全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞：加快完善农村养老服务体系

“作为一名来自农村基层的全国人大代表，我要把乡亲们的声音带到全国两会上。”日前，全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞介绍，今年她建议进一步提高农民养老金标准，加快完善农村养老服务体系。

“作为一名来自农村基层的全国人大代表，我要把乡亲们的声音带到全国两会上。”日前，全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞介绍，今年她建议进一步提高农民养老金标准，加快完善农村养老服务体系。

政府工作报告提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略”“加大农村养老服务补短板力度”。

吕妙霞表示，这些年，农业生产快速发展，农民收入持续增长，农村老年人养老保障水平也得到提升。但目前，农村养老依然是我国基本养老服务体系建设的薄弱环节。

“农村老人养老金有限，除了日常开销，小病扛一扛、大病拖一拖的现象仍然存在。”吕妙霞说，多数农村地区产业发展仍处于初级阶段，留不住年轻人的现象依然存在，农村人口老龄化日趋明显，部分留守老人在生活方面还存在一些实际困难。

吕妙霞建议，在现有基础上提高农民养老金标准，强化农民养老金增长机制，确保农民养老金增长不低于年度农村居民人均可支配收入的增长幅度。加快完善农村养老服务体系，引入社会资本参与农村养老制度建设和养老机构运营，让更多农村留守老人享受乐活、安养的基本养老服务。

“机构养老是一方面，更重要的还是靠家庭。我们还是要想办法发展产业，以产业发展助力乡村振兴，让更多年轻人在家门口有活干、有钱赚。这样，农村老人才能过上儿女绕膝、含饴弄孙的晚年生活。”吕妙霞说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪）