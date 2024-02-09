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全国人大代表、唐白瓷非遗传承人、牡丹瓷创始人李学武：在保护传承中创新 助推中国非遗走向世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:25

　　“这些年，因为传承有人、保护有力，越来越多的非物质文化遗产走出小作坊，走向市场并大放光彩。”全国人大代表、唐白瓷非遗传承人、牡丹瓷创始人李学武日前告诉记者，今年全国两会，他提交了关于推动以非遗为代表的中华文化走向世界的建议。

　　今年的政府工作报告提出“深化中外人文交流，提高国际传播能力”“积极培育智能家居、国货‘潮品’等新的消费增长点”。李学武表示，非遗是中华文明的瑰宝，也是人文交流的纽带。以非遗之“妙”成就国货之“潮”，有助于增进国际社会对中华文化的了解和认同，对于提升国家文化软实力、增强国际影响力具有重要意义。

　　非遗要传承更要创新，被更多人熟知、被市场认可。多年来，李学武经过潜心研究与探索实践，将中国瓷器与国色牡丹相结合，创造性打造了“永不凋谢的牡丹花”。牡丹瓷也被外交部选为外交礼品，成为我国对外友好交往的一张名片。

　　李学武认为，推动中国非遗走向世界，要继续深入挖掘非遗文化内涵，建立完善的人才选拔机制，鼓励支持职业院校根据当地非遗特点和需求，设立非遗传承国际传播等相关专业，制定和完善专业课程体系，邀请非遗传承人等作为特聘教授或客座教授，共同开展非遗传播专业人才的培养。

　　“要鼓励优秀的中国非遗积极申报世界非物质文化遗产，提升中国非遗在国际上的知名度和影响力。”李学武建议，同时，我们应不断创新传播方式，开发非遗主题的虚拟现实游戏或互动体验，运用新媒体、网络平台等现代传播手段，借助国际艺术节、文化展览等平台，开展广泛的国际合作交流，让中国非遗在世界舞台上绽放更加夺目的光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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