泰国商务考察旅行团来洛谋合作

昨日上午，一架从泰国曼谷飞来的UQ2642航班在洛阳北郊机场降落，洛阳迎来了自去年恢复国际航线后的首个泰国商务考察旅行团。

昨日上午，一架从泰国曼谷飞来的UQ2642航班在洛阳北郊机场降落，洛阳迎来了自去年恢复国际航线后的首个泰国商务考察旅行团。

这个10人旅行团将在洛阳进行为期5天的旅行考察，参观隋唐洛阳城、洛邑古城、龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆等文旅地标，深入了解洛阳新文旅产业发展情况，并洽谈研学、商贸等合作。

近年来，洛阳积极开拓国际客源市场。洛阳文旅集团于去年11月在曼谷成功举行中国(洛阳)—泰国(曼谷)文化旅游推介会，吸引不少参会企业和各界人士关注。3月1日，中国与泰国互免普通护照签证协定正式生效，国际旅游市场逐渐复苏。下一步，洛阳文旅集团将持续对接更多相关企业，深化两地合作，在吸引入境旅客来洛的同时，为洛阳市民提供更多国际消费新途径。(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 郑金旭)