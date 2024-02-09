多云日数较多 洛阳气温缓慢回升

今日洛阳晴天间多云，夜里多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温4℃～18℃。

今日洛阳晴天间多云，夜里多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温4℃～18℃。 过了二月二，春回大地，万物复苏，到了踏青寻芳的好时节。 中国天气网消息，12日、13日，北方大部分地区天气以晴为主，持续回暖，到14日前后，华北等多地最高气温或升为20℃左右。不过上述地区昼夜温差较大，早晚时段出行仍需着厚装。 省气象台预计，在西北气流的控制下，预计未来一周，我省降水整体偏少，气温偶有波动，晴或多云将继续是天气的主角。 市气象台根据最新气象资料分析，最近几天，我市无明显冷空气活动，受短波槽影响，多云日数较多，气温缓慢回升。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，夜里多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温4℃～18℃。 明日：阴天到多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温7℃～18℃。 14日(周四)：晴天到多云，气温6℃～20℃。 15日(周五)：多云到阴天，部分地区转小雨或零星小雨，气温7℃～19℃。 16日(周六)：阴天转多云，气温10℃～23℃。 17日(周日)：多云间阴天，气温10℃～19℃。 18日(周一)：多云到晴天，气温10℃～20℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)