洛阳首个创意集装箱商业步行街在伊滨区开街

昨晚，我市首个创意集装箱商业步行街——洛阳繁华一方商业步行街(简称繁华一方)在伊滨区开街。

昨晚，我市首个创意集装箱商业步行街——洛阳繁华一方商业步行街(简称繁华一方)在伊滨区开街。

繁华一方位于李村街道提驾庄街兰台嘉苑东西区段(王府路与康庄路之间)，是我市首个使用创意集装箱结构和可移动商铺打造的时尚文化艺术商业街区，两侧共构建集装箱固定商铺88个，中间摆放可移动式具备“网红打卡”功能的无动力餐车22辆。

繁华一方实行步行街经营业态，南北向全天候禁止机动车辆通行，街区业态有早市、日常商业、夜间经济等。该街的开设是伊滨区聚焦年轻化消费，持续激发文旅消费新活力，更好满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，助推洛阳夜间经济繁荣的又一举措。

除此之外，繁华一方还可以营造出浓厚的文化艺术氛围，晚上亮灯后，还有物联AI换肤功能，根据每个创意集装箱的形态构造，利用3种以上的光学技术进行亮化，让整个街区展现出五彩斑斓的新奇感。(洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 摄)