一面唐代海兽葡萄镜引发的民事公益诉讼案

3月5日，一个名为《假如文物会说话·回家》的视频火遍全网。这个视频讲述的是我市检察机关办理全省首例可移动文物保护民事公益诉讼案件的过程。这起案件的主角，是一件国家一级文物——唐代海兽葡萄镜。

唐代海兽葡萄镜

3月5日，一个名为《假如文物会说话·回家》的视频火遍全网。

这个视频讲述的是我市检察机关办理全省首例可移动文物保护民事公益诉讼案件的过程。这起案件的主角，是一件国家一级文物——唐代海兽葡萄镜。

这件价值连城的唐代文物，究竟经历了什么？

非法除锈，让唐代海兽葡萄镜“很受伤”

“2022年4月，我们在办理一起刑事案件的过程中，发现了一条与海兽葡萄镜有关的案件线索，感觉此事非同小可。”瀍河区人民检察院一名检察官介绍，经过他们的缜密调查，一起离奇案件渐渐浮出水面。

原来，在2021年，涉案人员李某某得到一面唐代海兽葡萄镜。由于出土前埋藏环境及出土后保存环境的影响，这面唐代海兽葡萄镜的表面锈蚀。

好好的一面海兽葡萄镜，生锈了。李某某心想，如此肯定卖不出好价钱，那么，能不能想办法把锈除去，从而增加它的价值呢？

于是，李某某花了2万元，委托张某对这面唐代海兽葡萄镜进行除锈处理。让他没想到的是，张某并不具备青铜文物除锈的专业知识和技术手段。张某的非法除锈行为，对这件文物造成了非常大的损害。