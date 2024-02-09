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75岁洛阳老人将收集的500多件雷锋藏品全部捐赠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:17

麻志强在捐赠仪式现场

　　家住洛龙区的75岁一拖退休职工麻志强是个十足的“雷锋迷”，从1963年至今，他收集了大量有关雷锋的藏品，《雷锋日记》更是读了又读，对其中很多内容都非常熟稔。“《雷锋日记》的有些篇目我读了不下百遍。多年来，我一直在问自己，究竟能为社会做些什么？我怎样才能做一个奉献者，而不是索取者？”麻志强说。

　　当麻志强把花费60多年心血收藏的500多件雷锋藏品全部捐赠给洛阳市第一高级中学(简称洛阳一高)时，这些问题仿佛有了答案。日前，记者走近这位老人，听他讲述捐赠雷锋藏品背后的故事。

　　收集藏品是想让雷锋“活下来”

　　1963年，上中学的麻志强偶然接触到《雷锋日记》，被雷锋大公无私的精神深深吸引，他常常把这些句子用在自己的作文中，因此获得老师多次肯定。从那以后，凡是和雷锋有关的物品，包括报刊、像章、书签，甚至印有雷锋照片的瓷器等，都成为“宝贝”，他想方设法都要收入囊中。

　　上学时没有钱，就收集像章、连环画等小物件。工作时和退休后，虽然工资不高，但雷锋藏品是他怎么都躲不过的“诱惑”。长2米、宽1.3米的巨幅雷锋油画，2000元一张，买！刚兴冲冲地买回家，有朋友说：“还有一张尺寸一样、画面不一样的。”“买！”麻志强没有丝毫犹豫。

　　收集雷锋藏品为何坚持这么多年？“最早是单纯喜欢，没想太多。时间久了，由喜欢变成热爱，自己也从一名收藏爱好者变成雷锋精神的践行者。”麻志强说，从一件件小事开始，试着向雷锋同志学习，并想要通过自己的所作所为，慢慢影响身边的人，让大家也能多做好事，促进社会和谐。总之，就是想让雷锋“活下来”，“活”在每个人心中。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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