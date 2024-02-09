依托文旅热 洛阳一企业推出文创冰淇淋受到游客追捧

“因为一个文创冰淇淋，打卡了一家博物馆。”“肚子里没点墨水，来洛阳连冰淇淋都吃不明白了。”眼下，随着洛阳文旅出圈，“牵手女俑”“妇人启门图”等洛阳文创冰淇淋也迎来高光时刻，在社交平台上频频亮相。

“因为一个文创冰淇淋，打卡了一家博物馆。”“肚子里没点墨水，来洛阳连冰淇淋都吃不明白了。”眼下，随着洛阳文旅出圈，“牵手女俑”“妇人启门图”等洛阳文创冰淇淋也迎来高光时刻，在社交平台上频频亮相。