依托文旅热 洛阳一企业推出文创冰淇淋受到游客追捧

“因为一个文创冰淇淋，打卡了一家博物馆。”“肚子里没点墨水，来洛阳连冰淇淋都吃不明白了。”眼下，随着洛阳文旅出圈，“牵手女俑”“妇人启门图”等洛阳文创冰淇淋也迎来高光时刻，在社交平台上频频亮相。
“因为一个文创冰淇淋，打卡了一家博物馆。”“肚子里没点墨水，来洛阳连冰淇淋都吃不明白了。”眼下，随着洛阳文旅出圈，“牵手女俑”“妇人启门图”等洛阳文创冰淇淋也迎来高光时刻，在社交平台上频频亮相。
“因为一个文创冰淇淋，打卡了一家博物馆。”“肚子里没点墨水，来洛阳连冰淇淋都吃不明白了。”眼下，随着洛阳文旅出圈，“牵手女俑”“妇人启门图”等洛阳文创冰淇淋也迎来高光时刻，在社交平台上频频亮相。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605