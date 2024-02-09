地铁站名当“导游” 待客之“道”更畅通

“这下知道去洛邑古城从哪儿下车了”“加个括号，两个名字我全都要”……看晚报，洛阳地铁1号线“青年宫站”近日更名为“洛邑古城站”，引发市民及网友热议。

“这下知道去洛邑古城从哪儿下车了”“加个括号，两个名字我全都要”……看晚报，洛阳地铁1号线“青年宫站”近日更名为“洛邑古城站”，引发市民及网友热议。

地铁站更名，这是网红城市洛阳实力“宠客”的又一次升级。众所周知，洛邑古城是洛阳文旅火爆出圈的“顶流”景点之一，全国各地来洛阳的游客，很多都会选择穿汉服到洛邑古城拍照“打卡”，针对不少游客反映的“坐地铁怎么去洛邑古城”等问题，让外地游客通过公共交通工具更加便利地找到这个景点，是一个很大的现实需求。

对当下的洛阳来说，我们正着力下好新文旅发展这盘大棋，正在通过“推动洛邑古城由点扩面放大引流效应”。特别是在洛邑古城北门恢复开放、与地铁站距离拉近后，将“青年宫站”更名为“洛邑古城站”，无疑将让来洛游客出行游玩更方便。如此“宠客”之举，彰显的不仅是服务理念提升，也有利于周边交通组织优化，树立洛阳开放包容的城市形象，促进文旅产业发展。

此次地铁站更名也有很高的讨论热度。比如，有一些市民认为不改挺好，更利于保留城市记忆；也有更多支持者认为，改后对外地乘客更友好。这都是市民热爱这座城市、为城市着想的肺腑之言。当然，地铁站名是城市风貌的一部分，镌刻着城市的历史文化与风土人情，把热门的标志性景点通过蕴藏在路名、街名、站点名中的点滴线索，串联起一座城的“成长”故事，同样是一种很好的对外宣传展示的方式。而相关部门对待反对更名的意见也有充分尊重，比如，在洛阳网“百姓呼声”平台上，相关部门对网友建议的保留“青年宫”添加“洛邑古城”采用“双命名”方式，回应称将“充分考虑，结合实际，在后续建设中优化改善”。

其实，说到底，地铁站名是否科学、是否合理，广大乘客最有切身体会。此次更名，在反映了大多数市民愿望的同时，又让“洛邑古城站”的服务功能更强、网红效应更大、文旅特征更明显，更体现了一座网红城市细致入微照顾远方来客的待客之“道”，何乐而不为呢？(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)