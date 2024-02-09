洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

地铁站名当“导游” 待客之“道”更畅通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:16

　　“这下知道去洛邑古城从哪儿下车了”“加个括号，两个名字我全都要”……看晚报，洛阳地铁1号线“青年宫站”近日更名为“洛邑古城站”，引发市民及网友热议。

　　地铁站更名，这是网红城市洛阳实力“宠客”的又一次升级。众所周知，洛邑古城是洛阳文旅火爆出圈的“顶流”景点之一，全国各地来洛阳的游客，很多都会选择穿汉服到洛邑古城拍照“打卡”，针对不少游客反映的“坐地铁怎么去洛邑古城”等问题，让外地游客通过公共交通工具更加便利地找到这个景点，是一个很大的现实需求。

　　对当下的洛阳来说，我们正着力下好新文旅发展这盘大棋，正在通过“推动洛邑古城由点扩面放大引流效应”。特别是在洛邑古城北门恢复开放、与地铁站距离拉近后，将“青年宫站”更名为“洛邑古城站”，无疑将让来洛游客出行游玩更方便。如此“宠客”之举，彰显的不仅是服务理念提升，也有利于周边交通组织优化，树立洛阳开放包容的城市形象，促进文旅产业发展。

　　此次地铁站更名也有很高的讨论热度。比如，有一些市民认为不改挺好，更利于保留城市记忆；也有更多支持者认为，改后对外地乘客更友好。这都是市民热爱这座城市、为城市着想的肺腑之言。当然，地铁站名是城市风貌的一部分，镌刻着城市的历史文化与风土人情，把热门的标志性景点通过蕴藏在路名、街名、站点名中的点滴线索，串联起一座城的“成长”故事，同样是一种很好的对外宣传展示的方式。而相关部门对待反对更名的意见也有充分尊重，比如，在洛阳网“百姓呼声”平台上，相关部门对网友建议的保留“青年宫”添加“洛邑古城”采用“双命名”方式，回应称将“充分考虑，结合实际，在后续建设中优化改善”。

　　其实，说到底，地铁站名是否科学、是否合理，广大乘客最有切身体会。此次更名，在反映了大多数市民愿望的同时，又让“洛邑古城站”的服务功能更强、网红效应更大、文旅特征更明显，更体现了一座网红城市细致入微照顾远方来客的待客之“道”，何乐而不为呢？(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作
  • 注意！王城大道关林路口地面辅道通行...
  • 购买教辅只能去老师指定书店？洛龙区...
  • 3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停...
  • 又是一年好兆头！隋唐城遗址植物园首...
  • 电子发票新规实行 若被拒收可向税务部...
  • 洛阳已建立线下无理由退货承诺实体店9...
  • 事关网络购物！洛阳发布“3·15”消费提醒
  • 注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚...
  • 提醒！长期未安检的燃气用户请尽快预约
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605