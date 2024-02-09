洛阳新增一家省级重点现代产业学院

昨日，记者从洛阳理工学院获悉，该校智能化绿色建材现代产业学院获批第二批省级重点现代产业学院建设项目。
昨日，记者从洛阳理工学院获悉，该校智能化绿色建材现代产业学院获批第二批省级重点现代产业学院建设项目。
昨日，记者从洛阳理工学院获悉，该校智能化绿色建材现代产业学院获批第二批省级重点现代产业学院建设项目。
智能化绿色建材现代产业学院精准对接企业岗位需求，针对建材行业高端化、绿色化、智能化发展需求，以无机非金属材料工程专业为基础，结合机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、环境工程、土木工程等相关专业，打造多学科、多专业交叉的智能化绿色建材产业学院。目前，该产业学院共有任职教师43名，合作企业包含安徽海螺水泥股份有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、中国耀华玻璃集团有限公司等建材行业领头企业。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵祎 余东升)
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