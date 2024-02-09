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3月底前，洛阳农村土地承包经营权纳入不动产统一登记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.12 08:15

　　日前，2024年全市自然资源工作会议召开，明确今年重点任务。会议提出，年底前基本完成市、县、乡三级国土空间规划；以“五大片区”改造为抓手，实现产业项目应保尽保。

　　会议提出，坚持“多规合一”，加快国土空间规划编制报批，年底前基本完成市、县、乡三级国土空间规划；完成《洛阳市城市综合交通体系规划》，构建中心城区整体路网框架，实现快速路、主次干道结构合理、循环畅通的交通体系；围绕“五大片区”改造、“1+3古都文化体验区”建设等全市中心工作，做好重点单元详细规划编制。

　　全力推进秦岭东段山水项目，确保治理面积达到7170公顷；扎实开展矿山环境违法违规问题专项整治，年底前完成118个矿山生态修复问题整改任务，全面提高我市矿山生态修复治理水平。

　　持续深化“放管服”改革，精简优化“多审合一”“多证合一”“多评合一”“多测合一”改革，对行政审批实行终身负责和全过程跟踪问效；常态化推进“交房即交证”“带押过户”“交地即发证”“一码关联”“竣工即发证”等改革举措，推进不动产登记更便民、更快捷；积极探索“全域不动产登记全覆盖”模式，将全域各类不动产纳入一体登记；全面加快农村不动产登记，计划实现农村房地一体宅基地使用权登记颁证工作全覆盖；3月底前，全市各县区农村土地承包经营权将纳入不动产统一登记。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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