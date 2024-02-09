3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停供应

今日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知。
今日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知。
今日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知，内容如下：
2024年3月12日至13日停气通知
停气时间：3月12日09:00—18:00
停气原因：城中村改管
停气小区：伊滨区李村镇魏村2#调压箱、安乐镇王庄村8#调压箱停气
停气时间：3月13日14:00—18:00
停气原因：施工
停气小区：涧西区木棉路北航未来派
在停气期间，请用户注意以下安全事项：
1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；
2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；
3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；
4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱装情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；
5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；
6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158。⑥
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