3月12日至13日，洛阳部分区域燃气暂停供应

今日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知。 今日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布停气通知，内容如下： 2024年3月12日至13日停气通知 停气时间：3月12日09:00—18:00 停气原因：城中村改管 停气小区：伊滨区李村镇魏村2#调压箱、安乐镇王庄村8#调压箱停气 停气时间：3月13日14:00—18:00 停气原因：施工 停气小区：涧西区木棉路北航未来派 在停气期间，请用户注意以下安全事项： 1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风； 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱装情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气； 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158。⑥