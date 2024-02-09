电子发票新规实行 若被拒收可向税务部门反馈

“电子发票能直接用于报销流程后，真是方便多了。”11日，洛阳市民冯先生结束出差后回到洛阳，从邮箱里将住宿、餐饮发票依次下载，在公司的财务平台上很快完成了报销申报，“从前只能用纸质发票报销，有时候人已经回来一段时间了，发票才慢悠悠地从外地寄回来。”

“电子发票能直接用于报销流程后，真是方便多了。”11日，洛阳市民冯先生结束出差后回到洛阳，从邮箱里将住宿、餐饮发票依次下载，在公司的财务平台上很快完成了报销申报，“从前只能用纸质发票报销，有时候人已经回来一段时间了，发票才慢悠悠地从外地寄回来。”

从仅限使用纸质发票到电子发票也可使用，冯先生享受到的便利，得益于本月刚刚执行的发票新规。

据悉，国家税务总局公布《关于修改〈中华人民共和国发票管理办法实施细则〉的决定》(国家税务总局令第56号)，自2024年3月1日起施行。修改的主要内容有：一是明确电子发票基本管理规定，强调“电子发票与纸质发票的法律效力相同，任何单位和个人不得拒收”；二是增加发票数据安全管理规定，明确“税务机关在发票检查中，可以对发票数据进行提取、调出、查阅、复制”；三是细化发票违法行为认定情形；四是与现行法律法规相衔接；五是完善发票印制、领用、开具规定。

洛阳市税务局相关负责人表示，只要电子发票是真实合法的，可作为合法原始凭证，财务部门不得拒收，如遇拒收情况，可向税务部门反馈问题。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）