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洛阳已建立线下无理由退货承诺实体店916家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 17:25

　　刚刚过去的周末，不少消费者尤其是女性朋友在商家推出的“三八”节各类优惠促销活动中，入手了很多心仪的物品。当促销活动结束，各类商品恢复原价时，您是否发现，自己购买的物品真的实惠吗？如果遇到价格落差，应当如何处理？11日，记者进行了采访。

　　“今天上午，我打开手机想看看发货了没有，没想到价格竟然比促销时还便宜。”市民周女士说，8日下午，她在一个电商平台的某服装品牌旗舰店看中一款中式女式外套，价格为599元，用完各种满减优惠券后，实际付款456元。“我觉得还挺划算的，当时就下单了。”周女士说，11日上午，这款外套的价格直接降到了399元，咨询商家客服，对方称“优惠活动不一样”，可以再赠送一条丝巾，但是拒绝退差价。因为购买了运费险，她打算到货后看看服装质量，如果满意就退掉重拍。

　　无独有偶，市民孟先生在实体店购物也遇到了类似的情况。9日下午，孟先生在涧西区一家大型服饰卖场购买了一件羽绒服，促销价格是399元。11日中午，孟先生特意来到这家卖场，发现不再参与促销的同款服装价格直降300元，变成了299元。由于该卖场承诺“七天之内不满意就退货”，孟先生顺利退货。

　　促销活动也并非没有实打实的优惠，仔细比价后再下单更稳妥。李女士平时喜欢喝咖啡，家里各类品牌的咖啡也囤了不少，对经常买的咖啡价格比较了解。10日晚，她到西工区一家大型超市采购时，发现经常喝的两款咖啡正在进行4.9折促销。于是，李女士一下子买了40瓶，比平时便宜了近百元。“这个价格比电商平台还实惠，生产日期也比较新。”李女士告诉记者。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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