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事关网络购物！洛阳发布“3·15”消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 17:25

　　“3·15”将至，11日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第三个专项消费提醒。

　　得益于网络市场的繁荣发展，各类电商平台驶入发展“快车道”，在直播电商领域的发展日趋成熟，但诸如信息公示不充分、商品过度“美颜”、虚假宣传、假冒伪劣、以次充好、售后服务欠缺等情况也随之而来。提醒广大消费者在网购时要擦亮眼睛，科学消费、理性消费，防范风险。

　　一、选择正规网购平台。广大消费者应选择知名度高、实力强、信誉好的购物平台消费。不要轻易相信陌生来源的“客服”，不要扫描或点开所谓“客服”发的二维码和链接，随意安装对方推荐购物软件，谨防登录钓鱼网站，造成财产损失。

　　二、直播购物要谨慎。建议消费者在观看直播时，不要只出于对主播个人的喜欢和信任而盲目消费，下单前应充分了解主播所推荐商品的来历、功能、质量、效果及价格等真实信息，不要被直播间“价格低廉”“秒杀”或“数量有限”等宣传氛围所蒙蔽，盲目冲动消费。产生交易后反悔的，可以在卖家发货前及时申请退货退款。

　　三、看清促销规则。各类满减、降价、打折、拼团、送赠品、抽奖等促销活动令人眼花缭乱，要详细了解商家的促销规则，提前关注价格变化，了解商品市场价，避免陷入明降实涨、借促销清库存、预付定金直减等套路。不要轻信商家的“特价”“清仓价”“全网最低价”“电商直供”“拼购”等各种“噱头”福利。

　　四、购物评价要客观。在对网购商品进行评价时，切忌受好评返现等涉嫌不正当竞争行为的影响，务必进行客观评价，提供真实使用反馈。出现纠纷后，如实告知其他消费者自己的购物体验和问题解决情况，帮助其他消费者做出更明智的购物决策，促进商家和平台更好地履行消费维权责任。

　　五、保留证据及时维权。消费者遇到网购消费纠纷时应截屏保存购物聊天记录和商家承诺，作为维权证据。可先向第三方交易平台投诉，如纠纷依然不能解决，及时向12315投诉或通过各级消协组织进行维权。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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