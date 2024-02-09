【跨界融合·共赢未来】洛阳网联手优质内容创作者 打造爆款微短剧系列共享流量红利

洛阳网作为洛阳日报社旗下的重要新媒体平台，不仅深耕本地新闻报道和信息服务，更是在微信公众号、快手、抖音等主流社交及短视频平台上建立起坚实的品牌阵地，全网粉丝总量已突破千万大关，展现了其在融媒体时代的强劲传播力和影响力。

洛阳网作为洛阳日报社旗下的重要新媒体平台，不仅深耕本地新闻报道和信息服务，更是在微信公众号、快手、抖音等主流社交及短视频平台上建立起坚实的品牌阵地，全网粉丝总量已突破千万大关，展现了其在融媒体时代的强劲传播力和影响力。

在微信公众号平台，洛阳网凭借优质内容和高效的用户互动策略，吸引了超过300万忠实粉丝(洛阳网210万，洛阳发布115万，洛阳圈60万)，其微信传播力稳居全国500强，多次在全国范围内取得优异排名。而洛阳网快手号和抖音号也不遑多让，其中洛阳网抖音399万粉丝，快手195万粉丝，尤其是抖音和快手号通过精心编排的短视频内容，播放量累计近30亿次，彰显了洛阳网在短视频内容创作和分发上的敏锐触觉和独到见解。

基于洛阳网在网络传媒领域的深厚积累和卓越表现，此次提出的网络微短剧合作分账平台计划，通过整合洛阳网全媒体矩阵优势，充分发挥内容创作者的潜力，共同创造高品质的微短剧内容产品，并结合大数据技术实现精准推送和高效变现。具体来说，洛阳网将在以下几个方面全力支持合作伙伴：

1.海量用户基础：洛阳网将利用自身千万级粉丝群体，为合作的微短剧项目提供充足的曝光机会和稳定的收视人群，确保内容能够迅速获得市场反响。

2.全方位宣传推广：洛阳网将利用旗下各个新媒体平台进行跨渠道协同推广，借助专业的运营团队和先进的数据分析手段，确保微短剧内容能精准触及目标用户群体。

3.灵活的合作方式：洛阳网提供的合作模式多样化，允许内容创作者根据自身需求选择合适的方式参与进来，无论是版权授权、联合制作还是基于流量效果的利润分成，都旨在最大化各方利益。

洛阳网诚意邀请各具实力与创意的短剧创作团队和个人，共享这一庞大的流量红利，共同探索内容创作与传播的新模式。洛阳网面向全国内容创作者发出盛情邀请，依托自身庞大的用户基数和活跃的流量池，携手广大合作伙伴共同拓展微短剧内容版块，旨在为广大观众带来更多元化、更精彩的短剧作品。合作期间，洛阳网将开放平台资源，提供一站式的内容发布与推广服务，助力合作伙伴的作品精准触达目标受众。在会员付费分账收益分配上，我们秉持公平、公正、共赢的原则，通过多元化合作模式，提供包括但不限于内容授权、联合制作、流量分成等形式，力求最大程度挖掘和释放短剧内容的价值。

有意加入我们网络微短剧合作分账平台的内容创作者，可通过以下联系方式与我们取得联系：

联系人：许总

电话：0379-65233923

手机：19937929700

微信：xxl2sky

您可以通过电话或添加微信好友的方式，详细了解合作详情，并与我们探讨合作意向。我们热切期待与您携手并进，共同挖掘微短剧内容的巨大潜能，共享流量红利，创造更多脍炙人口的精彩短剧作品，为繁荣我国网络视听文化产业添砖加瓦。期待您的来电咨询或微信交流，让我们共同开创微短剧事业的新纪元！