洛阳市委网信办公布“指尖上的形式主义”相关问题举报方式

为推动整治形式主义为基层减负专项工作的深入开展，洛阳市委网信办公布举报邮箱，即日起受理我市政务网络平台、政务移动互联网应用程序、政务公众账号和工作群组“指尖上的形式主义”相关问题的举报。

为推动整治形式主义为基层减负专项工作的深入开展，洛阳市委网信办公布举报邮箱，即日起受理我市政务网络平台、政务移动互联网应用程序、政务公众账号和工作群组“指尖上的形式主义”相关问题的举报。

一、举报受理问题类型

(一)强制使用问题：通过打卡签到、积分排名、在线时长等强制使用功能变相加重基层负担的问题；脱离工作实际强制要求打卡接龙、及时响应的问题。

(二)过度留痕问题：以工作留痕代替实际工作成效评价，随意要求下级和基层单位通过政务移动互联网应用程序、工作群组上传不必要的截图或视频等问题。

(三)滥用排名问题：滥用政务移动互联网应用程序、政务公众账号的关注点赞、转发评论功能，将登录率、转发量、评论数、点赞数等作为考核评价、评比评选的依据。

(四)多头填报问题：要求基层对同一事项或数据进行多头填报等情况。

二、举报反馈渠道

请将相关举报线索截图、佐证材料整理后通过电子邮件发送至邮箱：lyjubao@163.com，需注明问题类别，涉及单位，政务网络平台、政务移动互联网应用程序、公众账号或工作群组相关信息。