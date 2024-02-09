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洛阳市委网信办公布“指尖上的形式主义”相关问题举报方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩洛阳 2024.03.11 11:51

　　为推动整治形式主义为基层减负专项工作的深入开展，洛阳市委网信办公布举报邮箱，即日起受理我市政务网络平台、政务移动互联网应用程序、政务公众账号和工作群组“指尖上的形式主义”相关问题的举报。

　　一、举报受理问题类型

　　(一)强制使用问题：通过打卡签到、积分排名、在线时长等强制使用功能变相加重基层负担的问题；脱离工作实际强制要求打卡接龙、及时响应的问题。

　　(二)过度留痕问题：以工作留痕代替实际工作成效评价，随意要求下级和基层单位通过政务移动互联网应用程序、工作群组上传不必要的截图或视频等问题。

　　(三)滥用排名问题：滥用政务移动互联网应用程序、政务公众账号的关注点赞、转发评论功能，将登录率、转发量、评论数、点赞数等作为考核评价、评比评选的依据。

　　(四)多头填报问题：要求基层对同一事项或数据进行多头填报等情况。

　　二、举报反馈渠道

　　请将相关举报线索截图、佐证材料整理后通过电子邮件发送至邮箱：lyjubao@163.com，需注明问题类别，涉及单位，政务网络平台、政务移动互联网应用程序、公众账号或工作群组相关信息。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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