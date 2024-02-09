提醒！长期未安检的燃气用户请尽快预约

今日，洛阳新奥燃气微信公号发布消息，长期未安检的燃气用户请尽快预约。具体内容如下：

燃气安全检查

入户安全检查能及时发现您家中燃气设施存在的问题和隐患，最大限度地降低您及家人用气的风险，防患于未然。

长期未入户安检的用户因家中燃气设施情况不明，存在的安全隐患较大。

很多用户因为家中经常没人、房屋无人居住、租赁房或拒绝检查造成长期未入户安检，家中一旦发生燃气漏气将给您和周围的住户造成很大的安全威胁。

什么是燃气安检？

燃气安全检查是洛阳新奥燃气为保障广大用户用气安全，依据国家有关规定①定期开展的②免费的③对燃气管道、计量器具、燃气燃烧器具等进行安全检查和隐患问题告知的【安全检查服务】。

定期开展入户燃气安检可有效保障燃气设备设施处于正常运行状态，同时可以发现燃气用户家中的一些燃气安全隐患。洛阳新奥燃气定期对庭院管网和户内管线、燃气设备、设施进行例行安全检查和免费入户安检，居民用户安检频率为每年1次。

为什么要做安全检查？

燃气安检是燃气公司的法定义务。同样，配合进行入户安检也是燃气用户的法定义务，只有通过燃气公司与燃气用户的共同努力才能保障用气安全。

根据《城镇燃气管理条例》和《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51-2016)相关规定：燃气企业应当每年至少为用户免费提供一次入户安全检查；发现安全隐患的，用户应当及时进行整改；用户应当对燃气经营企业入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。

安全检查的内容是什么？

燃气管道

燃气管道包括大家共同使用的燃气立管，连接着楼上、楼下的邻居们的管道，还包括公共立管上分出来的支管，为我们每家的烹调、洗浴和采暖等设备提供燃气的管道。

检查内容：

①管道安装位置是否符合国家相关规定；

②管道是否有漏气、锈蚀；

③管道支撑是否稳固、有无搭挂重物、有无违规暗埋、暗封、与周围其他设施要有一定的安全间距等。

燃气阀门

阀门是燃气管道上安装的重要控制装置，通过阀门的启闭，可以控制燃气管道中燃气的供应。

切记：公共阀门千万不要擅自启闭。

检查内容：

①阀门有无锈蚀、漏气；

②阀门部件是否齐全；

③启闭是否灵活等。

燃气表

燃气表是燃气计量器具。

检查内容：

①外观是否完好，有无漏气、锈蚀；

②安装位置是否符合规范，有无违规暗封；

③是否超过使用年限等；

(国家规定采用天然气为流量介质的燃气表使用年限为十年)。

专用连接管

连接燃气管道和用气设备的专用连接管。

检查内容：

①连接管材质是否符合国家标准、有无漏气；

②是否超过使用年限、长度是否超过标准；

③安装是否稳固、有无适当喉箍固定；

④是否使用专用燃具连接软管(包括金属波纹软管、金属包覆软管)。

燃气设备

燃气燃烧设备的检查。

检查内容：

①燃气灶、热水器、壁挂炉等均为天然气专用设备；

②检查是灶具否带有熄火保护装置；

③是否超过使用年限等。