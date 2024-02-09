洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

注意！王城大道关林路口地面辅道通行规则有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.03.11 11:35

　　今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出如下调整：

　　该路口北向南机动车道由原来的从左至右两个左转道、两个直行道、一个右转道变更为从左至右一个左转道、一个左转加直行车道、两个直行道、一个右转道。

　　特别提醒

　　早高峰期间，由北向南直行的车辆，可放心走第二车道。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授...
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
        近日，洛阳市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队举办技术合作签约仪式，这标志着双方在...
  • ·洛阳市中医院健康管理门诊开诊
  • ·男子站着头疼躺下就好，竟因……
  • ·“春捂”应该怎么捂？
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳市民之家停车费拟调整
  • 江凌到栾川县调研
  • 摸清文物家底！《洛阳市第四次全国文...
  • 政府奖励企业50万元 董事长反手捐出10...
  • 助力探月！洛轴创新产品成功配套长白...
  • 洛阳新增门诊特定药品46种
  • 洛阳2家企业上榜国家级“单项冠军”公...
  • 二月二 说说“洗剪吹”那些事儿
  • 伊滨区寇店镇舜帝庙社区：挖地三尺淘...
  • 洛阳入选第三批建设国家儿童友好城市名单
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605