注意！王城大道关林路口地面辅道通行规则有变

今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出调整。
今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出调整。
今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出如下调整：
该路口北向南机动车道由原来的从左至右两个左转道、两个直行道、一个右转道变更为从左至右一个左转道、一个左转加直行车道、两个直行道、一个右转道。
特别提醒
早高峰期间，由北向南直行的车辆，可放心走第二车道。⑥
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