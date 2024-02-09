注意！王城大道关林路口地面辅道通行规则有变

今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出调整。 今日，“洛阳交警”发布消息称，为进一步提升王城大道关林路口地面辅道通行效率，现对王城大道关林路口地面辅道北向南机动车道作出如下调整： 该路口北向南机动车道由原来的从左至右两个左转道、两个直行道、一个右转道变更为从左至右一个左转道、一个左转加直行车道、两个直行道、一个右转道。 特别提醒 早高峰期间，由北向南直行的车辆，可放心走第二车道。⑥