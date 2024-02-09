全国政协委员、洛阳理工学院副院长马珺：增强内生发展动力 以产业振兴引领乡村振兴

“作为一名全国政协委员、教育工作者，我时刻关注着国家重大战略在基层的落地落实。”日前，全国政协委员、洛阳理工学院副院长马珺介绍，今年全国两会，她围绕乡村振兴带来了增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的提案。

“作为一名全国政协委员、教育工作者，我时刻关注着国家重大战略在基层的落地落实。”日前，全国政协委员、洛阳理工学院副院长马珺介绍，今年全国两会，她围绕乡村振兴带来了增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的提案。

今年的政府工作报告提出，锚定建设农业强国目标，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，推动乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。

在马珺看来，乡村振兴最为关键的是因地制宜发展乡村产业，而利用好农村土地是发展产业的重要抓手。建议脱贫地区在严守耕地红线基础上，鼓励农民盘活利用好闲置资源，提高农村土地资源利用效率，让闲置地变“活资产”。

推进乡村人才振兴，必须坚持把乡村人力资源开发放在首要位置，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。马珺建议，脱贫地区应通过技能培训，让“新农人”掌握“十八般武艺”，从而激活现代农业内生动力。在具体操作中，可以将脱贫地区职业院校、高等院校与有培训职能的机构相结合，根据不同年龄、不同层次人群需求，分层、分类开展小而精的靶向培训，帮助脱贫人口通过从事庭院经济，开展小种植、小养殖等，增加家庭收入。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 赵祎）