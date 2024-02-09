洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳2家企业上榜国家级“单项冠军”公示名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 08:45

　　记者从市工信局获悉，省工信厅近日公示通过遴选认定的第八批国家级制造业单项冠军企业名单，我市2家企业榜上有名。

　　中信重工机械股份有限公司凭借矿井提升机产品，再次进入国家级“单项冠军”榜单，这是该企业继在2016年以矿物磨机产品入选首批国家级制造业单项冠军企业名单后，再次夺得该荣誉。中信重工目前拥有国家首批认定的国家级企业技术中心、矿山重型装备行业首个企业国家重点实验室、重型装备行业首家国家工业设计中心等创新载体，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，在大型铸锻件、大型齿轮、大型铆焊件、综合加工制造及复杂精密件加工能力等方面居世界领先地位。

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司凭借无机非金属医用制氧分子筛产品上榜。该企业是国内集吸附类分子筛产品研发、生产、销售及技术服务于一体的行业领军企业，于2019年12月在上交所科创板上市，主要产品有医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛等，产能及产量居全球第三、国内首位。

　　国家级制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列，创新能力强、质量效益高的企业，代表着全球细分行业最高的发展水平、最强的市场实力，是制造业企业的第一方阵、“中国制造”的排头兵。

　　截至目前，我市拥有国家级制造业单项冠军企业3家、产品类2个。接下来，我市将继续积极引导企业专注细分领域，加强研发创新，掌握核心竞争力，通过培育新质生产力、壮大发展新动能，进一步推动全市产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授...
    市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
        近日，洛阳市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队举办技术合作签约仪式，这标志着双方在...
  • ·洛阳市中医院健康管理门诊开诊
  • ·男子站着头疼躺下就好，竟因……
  • ·“春捂”应该怎么捂？
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳市民之家停车费拟调整
  • 江凌到栾川县调研
  • 摸清文物家底！《洛阳市第四次全国文...
  • 政府奖励企业50万元 董事长反手捐出10...
  • 助力探月！洛轴创新产品成功配套长白...
  • 洛阳新增门诊特定药品46种
  • 洛阳2家企业上榜国家级“单项冠军”公...
  • 二月二 说说“洗剪吹”那些事儿
  • 伊滨区寇店镇舜帝庙社区：挖地三尺淘...
  • 洛阳入选第三批建设国家儿童友好城市名单
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605