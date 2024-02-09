洛阳2家企业上榜国家级“单项冠军”公示名单

记者从市工信局获悉，省工信厅近日公示通过遴选认定的第八批国家级制造业单项冠军企业名单，我市2家企业榜上有名。

记者从市工信局获悉，省工信厅近日公示通过遴选认定的第八批国家级制造业单项冠军企业名单，我市2家企业榜上有名。

中信重工机械股份有限公司凭借矿井提升机产品，再次进入国家级“单项冠军”榜单，这是该企业继在2016年以矿物磨机产品入选首批国家级制造业单项冠军企业名单后，再次夺得该荣誉。中信重工目前拥有国家首批认定的国家级企业技术中心、矿山重型装备行业首个企业国家重点实验室、重型装备行业首家国家工业设计中心等创新载体，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，在大型铸锻件、大型齿轮、大型铆焊件、综合加工制造及复杂精密件加工能力等方面居世界领先地位。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司凭借无机非金属医用制氧分子筛产品上榜。该企业是国内集吸附类分子筛产品研发、生产、销售及技术服务于一体的行业领军企业，于2019年12月在上交所科创板上市，主要产品有医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛等，产能及产量居全球第三、国内首位。

国家级制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列，创新能力强、质量效益高的企业，代表着全球细分行业最高的发展水平、最强的市场实力，是制造业企业的第一方阵、“中国制造”的排头兵。

截至目前，我市拥有国家级制造业单项冠军企业3家、产品类2个。接下来，我市将继续积极引导企业专注细分领域，加强研发创新，掌握核心竞争力，通过培育新质生产力、壮大发展新动能，进一步推动全市产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏)