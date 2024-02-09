栾川发展全域旅游争当践行“两山”理论示范县

过了惊蛰，伏牛山腹地，栾川的山野从冬天的蛰伏中悄悄地、有层次地苏醒过来，连翘、茱萸、山桃、山杏最先萌动，大自然的荒芜与新生从此刻开始交替。

瑞玺叶星訸民宿

过了惊蛰，伏牛山腹地，栾川的山野从冬天的蛰伏中悄悄地、有层次地苏醒过来，连翘、茱萸、山桃、山杏最先萌动，大自然的荒芜与新生从此刻开始交替。

如果说冬去春来是一个轮回，那么在这一方水土发生的变化，更像一场“涅槃”——

上溯至很早以前，大自然的鬼斧神工，造就了伊水栾山的瑰丽画卷，浓缩了八百里伏牛山的精华。

过去二三十年间，钼矿的开采，曾让这座困守一隅的山城变成了炙手可热的“中国钼都”。

而今，栾川依然“靠山吃山”，“吃法”却大相径庭。就在当下，老君山金顶上的汉服小姐姐正醉心打卡，旅居民宿的都市小年轻正惬意地享受自然，耕耘乡村的创业合伙人正忙得不亦乐乎，共同上演着绿水青山的“双向奔赴”。

山一程，水一程。向绿而行，春山可望！

“钼都”迈向新境界

经过一番跋涉，记者登临洛钼集团三道庄露天矿，震撼之感油然而生。

惊叹于矿山之大。这是一座堪称世界级的特大钼矿田。经年累月的挖掘，把大山夷为平地，又开掘成巨大无比的矿坑。从空中俯瞰，螺旋状的运矿车道，宛如大树的年轮，蔚为壮观。

“无人矿山”更令人折服。在智能控制中心内，工程师运筹帷幄，远程操控大型矿山机械，钻、铲、装、卸游刃有余。

毗邻矿区，在覆绿后的尾矿库上，一块块太阳能光伏板铺展开去。绿色能源被输送至几公里外的选矿厂，驱动着大型设备高效运转。数字化、智能化、绿色化的赋能，撑起了绿化矿山的标杆。

曾几何时，小矿山、小选矿厂遍地开花。靠山吃山、有水快流，富了老板，毁了生态，黑乎乎的钱变得烫手，光秃秃的山日益“扎心”。

资源再多，总有枯竭的一天。这些年，栾川重新审视这一方山水，全力“破茧”求变，统筹推进矿山整治、革新工艺、循环利用、延链补链等一揽子转型举措，加快布局现代商贸产业园、有色金属仓储中心、钨钼检测中心等重大项目，推动产业发展迈向中高端。

向绿而行，让“钼都”老树发新芽。栾川将乘势而上拉长产业链条，建平台、聚人才，引领钨钼新材料产业迈向新境界。