伊滨区寇店镇舜帝庙社区：挖地三尺淘“白金”

惊蛰起，万物生。眼下，伊滨区寇店镇舜帝庙社区的居民们正在田间地头忙并快乐着——他们的白山药丰收了。

惊蛰起，万物生。眼下，伊滨区寇店镇舜帝庙社区的居民们正在田间地头忙并快乐着——他们的白山药丰收了。

近日，在该社区的百亩山药田里，正在轰鸣作业的挖掘机随处可见。居民们蹲在地头，挖开一米多深的沟，刨出一根根带泥的白山药，轻磕两下之后拢成一捆扎起来，垛在拖拉机车斗里。待车斗装满，就有人麻利地开上拖拉机返回社区……

“去年，我们一共种了100多亩白山药，每亩差不多能挣5000块钱。”种植大户王树军说，他们还实行了轮作制度，前年种植地黄，去年种植白山药，以便改良土壤，减少病虫害。