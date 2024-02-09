二月二 龙抬头 洛阳今日气温升至20℃

今日洛阳多云转晴天，偏北风3级～4级，气温5℃～20℃。

今日是农历二月初二，二月二又被称为“春耕节”，我国北方有“二月二，龙抬头；大仓满，小仓流”的谚语，百姓借此谚语，祈愿风调雨顺、五谷丰登。

进入农历二月，春光明媚，大地返青，春耕陆续开始。“一年之计在于春，一日之计在于晨”，意思是说，一年的计划要在春天考虑安排，一天的计划要在早晨安排，强调了计划和时间管理的重要性。

市气象台根据最新气象资料分析，本周我市无明显冷空气活动，受短波槽影响，多云天数较多，气温缓慢回升。

最近几天天气预报

今日：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温5℃～20℃。

明日：晴天转多云，偏东风2级～3级，气温4℃～17℃。

13日(周三)：多云间晴天，气温6℃～19℃。

14日(周四)：多云到晴天，气温7℃～19℃。

15日(周五)：多云到阴天，部分地区转零星小雨，气温8℃～18℃。

16日(周六)：阴天转多云，气温10℃～21℃。

17日(周日)：多云，气温11℃～18℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)