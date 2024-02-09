洛阳将开展12315效能提升行动

近日，河南省网络交易监管、广告监管暨消费者权益保护工作会议在我市召开。 近日，河南省网络交易监管、广告监管暨消费者权益保护工作会议在我市召开。 记者在现场了解到，今年我市将开展12315效能提升行动，确保12315三级执法网络高效畅通，切实提升全市消费维权服务质量，加大消费投诉信息公示力度，确保消费投诉公示率保持在90%以上；深入开展2024网络市场监管专项行动，强化线上线下一体化监管，推动网络监测工作常态化、制度化；加大对医疗、保健食品、金融理财等重点领域虚假违法广告整治力度，加大对民生领域、互联网广告监管力度，围绕重点时令商品和重要时间节点开展广告专项监测、行政指导，聚焦消费者投诉较为集中的领域和行业，有针对性开展不公平格式条款专项治理工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)