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二月二 说说“洗剪吹”那些事儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 08:26

绘图 雅琦

　　家门口的理发店理一次价格10元，线上平台人气榜单上的“网红店”理发价格一次上百元；同一家理发店，普通发型师理发39元、技术总监理发139元……

　　理发是大多数人避免不了的日常小事，也是关乎个人形象的“头等大事”。不少人感叹，想要找个靠谱的“托尼老师”修剪出满意的发型，只能“碰运气”。

　　“二月二，龙抬头”，咱们来聊聊“洗剪吹”那些事儿。

　　吐槽：理发“翻车”，价不廉、质不优

　　“这是我给托尼看的。”

　　“这是托尼给我剪的。”

　　“托尼”是网友对理发师的称呼。在“小红书”等社交平台上，不少网友发布理发前后的对比图讲述理发“翻车”的经历，可以看出，不少人在一些连锁美发店、网红店理发的经历也未必美好。

　　“这年头，没有人能笑着走出理发店。”今年32岁的张女士引用网络热梗调侃道。去年，她在朋友的鼓励下尝试“锁骨发”发型，由于深知发型的重要性，她特意找到某线上平台本地排行榜上排名靠前的美发店，并指定“技术总监”服务，连剪带染花费400多元，没想到依然“踩雷”。

　　理发不仅关乎钱包，更关乎接下来数月的颜值和心情。为了剪出“梦中情头”，不少人表示不惜花费重金。若花了高价却没得到理想的发型，消费者必然不满甚至投诉。

　　疑惑：“托尼”升“总监”，价格翻了不止一倍

　　“我从来不敢轻易换理发师。”家住涧西区的姚女士说，6年来，虽然她的理发师换过不同的工作地点，但是她依然“紧追不舍”。在她看来，在满大街不熟悉的理发店中找到一个技术相当、品位匹配的理发师如同大海捞针，全凭运气。

　　令她不解的是，虽然理发内容没变，但是近年来她单次理发的价格由68元上涨至158元。究其原因，是因为“托尼”老师升级成了“总监”。

　　综合多名受访者的消费习惯，记者发现，男性的理发需求多处于基础阶段，且理发频率较高，对理发师的水平要求不高，更青睐价位适中、离家近的理发店。

　　锁骨发、一刀切、初恋头、羊毛卷，空气刘海、法式刘海……女性流行发型多样且多变，因而对“托尼”的美发技术要求更高，从“洗剪吹”到“烫染焗”，美发需求多种多样，多数人会在众多“高大上”的美发店中寻找具有高水平的“首席设计师”“总监”等进行服务。但有过“翻车”经历后，有人不免疑惑：“托尼”们所谓的级别是如何评定的？

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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