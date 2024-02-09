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栾川一老人犁地不慎被犁钩刺伤 消防队员助其脱困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 08:30

　　气温回暖，栾川县一位老太太在犁地时不慎跌倒，犁地机的犁钩从其后背刺入穿透皮肉，当地消防队员使用无齿锯将机器的连接轴切断，目前伤者已得到有效救治。

　　近日，栾川县消防救援大队鸾州大道消防站副站长刘文东接到一起群众求助称，在栾川乡山坡上一块农田里，有一名村民被犁地机刺伤，急需救援。他与队友到达现场看到，一位老太太侧卧在地，犁地机的犁钩从其后背刺入穿透皮肉，医护人员已对其进行简单救治。

　　刘文东等人观察完犁地机的构造，决定将整套犁钩从机器上拆卸下来，但是在救援时遇到难题，犁钩连接位置的螺丝已经锈死，且稍微晃动犁钩就会增加伤者的痛苦。“我们不得不调整救援方案，采用无齿锯对犁钩的连接轴根部进行切割。”刘向东说。

　　经过近半小时的紧张救援，消防队员成功将连接轴切断。随后，他们协助医护人员将伤者连同犁钩抬上救护车，送往医院。刘向东事后得知，老人姓田，60多岁，犁地时机器上的一条线挂住树枝，去清理时不慎跌倒，被犁钩刺伤。

　　前两天，我市还有一位老先生浇地时跌进水渠，遗憾的是，被营救上岸时已无生命体征。眼下，不少人忙着春耕、春灌，本网在此提醒大家劳作时注意安全，避免意外发生。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 张伊凡)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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