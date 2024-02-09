洛阳一社区推出“植树专线”公交车

昨日一早，一辆“植树专线”公交车停在涧西区武汉路社区邻里中心的门口，辖区20余个家庭携带铁锨、水桶等工具依次上车，前往涧西区三岔口社区参加植树节主题活动。
昨日一早，一辆“植树专线”公交车停在涧西区武汉路社区邻里中心的门口，辖区20余个家庭携带铁锨、水桶等工具依次上车，前往涧西区三岔口社区参加植树节主题活动。
昨日一早，一辆“植树专线”公交车停在涧西区武汉路社区邻里中心的门口，辖区20余个家庭携带铁锨、水桶等工具依次上车，前往涧西区三岔口社区参加植树节主题活动。
挖坑、放苗、填土、浇水……到达目的地后，大小朋友们热火朝天地投入植树工作，不一会儿，20多棵核桃树就扎根大地。社区相关负责人介绍，考虑到居民出行安全和便利，社区专门联系公交部门推出“植树专线”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王春艳 彭梦蝶 摄影报道）
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