全国人大代表、中航锂电（洛阳）有限公司营销中心营销员邢京龙：发展新型储能 助推“双碳”战略实施

“‘发展新型储能’首次被写入政府工作报告，成为国家实施‘双碳’战略的重要布局。”日前，全国人大代表、中航锂电(洛阳)有限公司营销中心营销员邢京龙告诉记者。 “‘发展新型储能’首次被写入政府工作报告，成为国家实施‘双碳’战略的重要布局。”日前，全国人大代表、中航锂电(洛阳)有限公司营销中心营销员邢京龙告诉记者。 就“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，政府工作报告指出，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。 所谓新型储能，一般是指除抽水蓄能外的新型电储能技术，包括锂离子电池、液流电池、压缩空气、飞轮储能、储热蓄冷、氢储能等，新型储能项目具有响应速度快、建设周期短、调节性能高、选址布局灵活等优势。 “新型储能的技术路线多、经济附加值高、装备产业链长，是一种催生新产业格局的未来业态。”邢京龙表示，业内专家预测，2025年我国新型储能产业规模将突破万亿元。随着国家强制配储政策出台，多个省市推出了强制配储政策或“十四五”期间储能发展目标，新型储能成为产业发展新风口。 “近年来，风电、光伏等行业的崛起，不仅提供了清洁、可持续的能源，同时也带来了市场模式、产业结构的颠覆性变革，为高质量发展注入了新的活力。”邢京龙建议，希望国家出台相关政策，大力推广新型储能产品，完善项目投资运营、收益分配等管理模式，支持国有企业及市场主体参与新型储能项目投资,推动新型储能产业基础设施建设应用。要加大对新型储能项目扶持力度，支持企业采用新技术、新模式建设国家或省级储能基地，鼓励各地市打造新型储能应用示范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）