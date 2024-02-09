洛阳市民严先生成为我市第53名造血干细胞捐献者

近日，老城区市民严先生在市中心医院成功捐献153毫升造血干细胞混悬液，用于救助外地一名6岁血液病患儿，成为我市第53名造血干细胞捐献者。
近日，老城区市民严先生在市中心医院成功捐献153毫升造血干细胞混悬液，用于救助外地一名6岁血液病患儿，成为我市第53名造血干细胞捐献者。
近日，老城区市民严先生在市中心医院成功捐献153毫升造血干细胞混悬液，用于救助外地一名6岁血液病患儿，成为我市第53名造血干细胞捐献者。
2020年，严先生申请加入中国造血干细胞捐献者资料库。今年1月，他接到红十字会通知：他与一名血液病患者匹配成功，符合造血干细胞捐献条件。“能有机会帮助他人延续生命，是我的荣幸。”严先生说，希望更多人加入造血干细胞捐献者队伍，为需要帮助的患者送去希望。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 石智卫 郭燕 摄影报道）
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