涧西区长安路三社区“簪花奶奶”优雅亮相

近日，涧西区长安路三社区举办“今生簪花 精致如你”主题活动，辖区10多名“银发奶奶”参与活动。在志愿者的带领下，“银发奶奶”们先学习了有关簪花的历史文化，随后在头上簪花，换上统一演出服，登上舞台，载歌载舞。
近日，涧西区长安路三社区举办“今生簪花 精致如你”主题活动，辖区10多名“银发奶奶”参与活动。在志愿者的带领下，“银发奶奶”们先学习了有关簪花的历史文化，随后在头上簪花，换上统一演出服，登上舞台，载歌载舞。
近日，涧西区长安路三社区举办“今生簪花 精致如你”主题活动，辖区10多名“银发奶奶”参与活动。在志愿者的带领下，“银发奶奶”们先学习了有关簪花的历史文化，随后在头上簪花，换上统一演出服，登上舞台，载歌载舞。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 郑玉平 摄影报道）
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