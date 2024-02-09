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致谢城市“摆渡人” 鼓励当好“推荐官”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 08:16

　　28岁的李媛是一名出租车司机。7日晚，她没有像往常一样开着出租车在路上拉客，而是去洛阳大河荟享受了一回专属福利——观看《寻迹洛神赋》演出。

　　自2月24日起，洛阳大河荟通过邀请出租车、网约车、公交车司机观看演出的方式礼遇该群体，感谢他们长期以来为城市文旅发展做出的贡献，鼓励他们当好“城市文旅推荐官”，更好地向外地游客推荐洛阳，用实际行动助力即将到来的牡丹文化节。

　　洛阳大河荟相关负责人说，开展这项活动的起因是他们看到了一名来洛旅游的外地游客发布的短视频。视频中，这名外地游客在乘坐洛阳出租车时，很激动地与司机分享了自己看完《寻迹洛神赋》演出的感受。司机听后感慨：“听说这个演出很好看，可惜我没看过。”

　　洛阳大河荟相关负责人说，司机群体是城市“摆渡人”，他们虽然知道很多好玩、好看的地方，却鲜有机会去体验一回。今年春节期间，还有不少司机参与了免费接送游客活动，不仅温暖了很多外地游客，也给洛阳的城市形象加了分。“所以，我们想通过这种方式，让司机朋友们也感受一下城市的敬意。”

　　据悉，洛阳大河荟感恩回馈活动将持续至3月20日，出租车、网约车、公交车司机可在“寻迹山海”或“大河荟”微信公众号进行预约登记，入场时需持驾驶证和相关从业资格证，随行人员享受八折票价优惠。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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