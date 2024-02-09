合力创作伴手礼赠予来洛赏花人

“这件礼物有纪念意义。”近日，在涧西区洛铜社区邻里中心，辖区居民、社区志愿者、市文物局工作人员合力创作的“洛阳有礼”仿古线装书刚一“出炉”，就引起了现场人员的一致赞叹。

“这件礼物有纪念意义。”近日，在涧西区洛铜社区邻里中心，辖区居民、社区志愿者、市文物局工作人员合力创作的“洛阳有礼”仿古线装书刚一“出炉”，就引起了现场人员的一致赞叹。

当日，洛铜社区联合市文物局开展仿古线装书制作活动。在活动现场，市文物局工作人员先以PPT的形式向参与活动的居民讲解了古籍制作、修复等方面的知识，随后带着大家亲手制作仿古线装书，沉浸式体验传统文化。

作书芯、上书皮、打眼、钉线、系结、贴书签……活动期间，制作仿古线装书的每一个环节都由居民操作，大家制作的仿古线装书封面上写有“洛阳有礼”四个字，并且画有一株兰草。书的第一页，画着一大一小两株洛阳牡丹，此外还有作者题字和姓名章。

“‘洛阳有礼’有两层意思：一是这是洛阳给游客准备的礼物；二是洛阳人讲礼仪、讲道德、讲文明。兰花是花中君子，象征着高尚的品德，用它来搭配‘洛阳有礼’正合适。”72岁的社区绘画达人邹本文说。

洛铜社区党委书记岳媛说，第41届中国洛阳牡丹文化节即将到来，届时，这些“洛阳有礼”仿古线装书将作为伴手礼送给来洛赏花的外地游客。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）