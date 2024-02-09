洛阳新增门诊特定药品46种

昨日，记者从市医保局获悉，今年，我市将酒石酸艾格司他胶囊等46种药品纳入门诊特定药品及“双通道”管理范围。至此，我市已有260种药品被纳入其中。

昨日，记者从市医保局获悉，今年，我市将酒石酸艾格司他胶囊等46种药品纳入门诊特定药品(简称特药)及“双通道”管理范围。至此，我市已有260种药品被纳入其中。

市医保局有关负责人介绍，此次调整，新增了多种用于治疗肿瘤、罕见病的药，让慢性病、罕见病等领域的保障水平进一步提升。此次还调整了注射用甲苯磺酸瑞马唑仑等41种特药支付标准，将艾尔巴韦格拉瑞韦片调出了特药支付范围。

“双通道”是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足特药供应保障的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。参保患者通过定点医疗机构的认定后，可自愿选择到“双通道”定点医疗机构就医、购药，或到定点零售药店购药，按医保政策报销的部分可直接抵扣。

到“双通道”定点零售药店购药时，参保患者需携带由责任医师填写并签字的特药使用申请表及处方，申请表要加盖认定单位公章。

市医保局提醒，参保患者在一个参保年度内，可自愿选择一家定点医疗机构就医、购药，或到定点零售药店购药。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 田超)

附：洛阳市城市区基本医疗保险门诊特定药品定点医疗机构