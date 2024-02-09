洛阳入选第三批建设国家儿童友好城市名单

昨日，记者从市妇联获悉，国家有关部委近日公布第三批建设国家儿童友好城市名单，我市成功入选，系此次全省唯一入选城市。

昨日，记者从市妇联获悉，国家有关部委近日公布第三批建设国家儿童友好城市名单，我市成功入选，系此次全省唯一入选城市。

儿童友好就是不断为儿童成长提供适宜条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护和参与权。建设儿童友好城市，寄托着人民对美好生活的向往，关系着广大儿童成长发展和美好未来。

2021年9月，国家发展改革委等23个部门联合印发《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，提出到2025年，通过在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，推动儿童友好理念深入人心，儿童友好要在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现。

近年，我市致力于儿童友好城市建设，成立市儿童友好城市建设工作领导小组，从“1米高度看城市”儿童视角出发，通过把儿童友好纳入洛阳经济社会发展各领域专项规划、持续加大规范化普惠性学前教育资源供给、完善特殊儿童群体救助制度、积极开展儿童疾病筛查工作、扩大残疾儿童康复救助年龄范围、优化儿童公共交通出行环境、在公园及游客服务中心等设母婴室等举措，儿童友好城市建设取得显著成效。

市妇联相关负责人介绍，下一步，我市将以建设国家儿童友好城市为契机，坚持“儿童优先”发展，加快推动公共空间适儿化改造，不断优化提升教育、医疗、文化等儿童公共服务水平，加大残疾儿童、困境儿童等权利保障力度，切实维护儿童身心健康，筑牢儿童安全发展屏障，在全社会营造儿童友好浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利 姚筱迪)