最新公告！洛阳市民之家停车费拟调整

昨日，洛阳市发改委网站发布公告，拟对市民之家地下停车场停车服务收费标准进行调整。 昨日，洛阳市发改委网站发布公告，拟对市民之家地下停车场停车服务收费标准进行调整，具体内容如下： 关于拟对市民之家地下停车场停车服务收费标准进行调整的公告 根据国家、省相关政策，为了提高市民之家地下停车场停车资源利用效率，缓解停车压力，更好地为到大厅办事群众服务，经洛阳天健资产管理有限公司申请，在成本调查的基础上，参照外地市做法，结合我市情况，拟对我市市民之家地下停车场机动车停放服务收费标准进行如下调整： 1.白天7:00—23:00：2小时以内免费；超过2小时不到3小时(含3小时)收费3元；超过3小时每增加1小时加收1元，不足1小时按1小时计费，白天最高限价10元。 2.夜间23:00—7:00：仍按现行标准收取，即半小时内免费，超过半小时每次收费10元。 3.连续24小时停车最高收费20元。 4.新能源汽车收费标准减半，军车、警车、消防车等法律法规规定的应当免收车辆停放服务费的车辆免收车辆停放服务费。 对以上标准如有意见或建议，请于2024年3月16日前，可通过电话或邮箱进行反馈。联系电话：63931135，邮箱：lyssfk123@163.com。 2024年3月9日 ⑥