助力探月！洛轴创新产品成功配套长白山40米口径射电望远镜项目

聚焦新质生产力，洛阳轴承“金字名片”实现新突破！10日，洛报融媒记者从洛阳轴承集团股份有限公司获悉，该企业为长白山40米口径射电望远镜项目提供的关键配件近日通过验收，产品在精度方面创下同类型国产轴承新纪录，且应用了洛轴自主研发的轴承材料，通过将科技创新成果融入生产全过程，加速形成新质生产力。

聚焦新质生产力，洛阳轴承“金字名片”实现新突破！

10日，洛报融媒记者从洛阳轴承集团股份有限公司获悉，该企业为长白山40米口径射电望远镜项目提供的关键配件近日通过验收，产品在精度方面创下同类型国产轴承新纪录，且应用了洛轴自主研发的轴承材料，通过将科技创新成果融入生产全过程，加速形成新质生产力。

长白山40米口径射电望远镜项目由中国科学院上海天文台主导建设，预计在2024年年底前具备初步观测能力。该项目将承担探月工程四期和深空探测的测定轨任务，并通过增强中国VLBI(甚长基线干涉测量技术)网，推动我国在天文学前沿领域研究中取得更多创新成果。

受中国电子科技集团公司第五十四研究所委托，洛轴在去年启动配套该项目的40米天线用方位轴承与俯仰轴承研发生产任务。这两款轴承主要起到连接、旋转、固定的作用，是射电望远镜天线的关键“关节”。

要为月球探测器精准“引路”，长白山射电望远镜天线系统须具备极高的灵敏度和指向精度，其方位与俯仰的随机指向误差均不大于1角秒，即3600分之一度，再加上望远镜运行工况较为复杂，且要求相关部件稳定工作30年以上，这就对应用其中的方位轴承与俯仰轴承在精度、可靠性等方面提出了严苛要求。

为满足设计需要，洛轴组建专项团队，应用多项业内创新工艺、创新技术，最终研制成功的方位轴承外径接近6米，精度达到P4等级，创下同类型产品国内精度最高纪录，其运转重复精度误差不超过5微米；俯仰轴承用于支撑天线俯仰轴，使天线能够实现俯仰上下45度平稳转动。

值得一提的是，这两款轴承均应用了洛轴自主研发的轴承材料，标志着洛轴在高端轴承钢领域进一步打破技术壁垒，为后续我国高端基础零部件攻关提供了良好范式。

在近日产品验收上，以上产品在性能指标、功能、外观、结构尺寸、工艺性、可靠性上全部合格，一次性通过。“放在十年前，如此高精尖的设备用上这种国产配件想都不敢想！后续项目投运后，我们还将收集运行数据，继续对接企业，力争加速形成新质生产力，为洛轴产品和整体国产轴承升级迭代提供数据支持。”中国科学院上海天文台研究员李斌感慨地说。

迄今，洛轴已成功为“中国天眼”FAST、“墨子号”地面站望远镜、国际大科学项目SKA等世界顶尖天文工程提供了配套轴承。依托航空精密轴承国家重点实验室等重要载体，未来该企业将继续加大创新力度，进一步为加速培育形成新质生产力贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）