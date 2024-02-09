洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

助力探月！洛轴创新产品成功配套长白山40米口径射电望远镜项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.10 19:06

　　聚焦新质生产力，洛阳轴承“金字名片”实现新突破！

　　10日，洛报融媒记者从洛阳轴承集团股份有限公司获悉，该企业为长白山40米口径射电望远镜项目提供的关键配件近日通过验收，产品在精度方面创下同类型国产轴承新纪录，且应用了洛轴自主研发的轴承材料，通过将科技创新成果融入生产全过程，加速形成新质生产力。

　　长白山40米口径射电望远镜项目由中国科学院上海天文台主导建设，预计在2024年年底前具备初步观测能力。该项目将承担探月工程四期和深空探测的测定轨任务，并通过增强中国VLBI(甚长基线干涉测量技术)网，推动我国在天文学前沿领域研究中取得更多创新成果。

　　受中国电子科技集团公司第五十四研究所委托，洛轴在去年启动配套该项目的40米天线用方位轴承与俯仰轴承研发生产任务。这两款轴承主要起到连接、旋转、固定的作用，是射电望远镜天线的关键“关节”。

　　要为月球探测器精准“引路”，长白山射电望远镜天线系统须具备极高的灵敏度和指向精度，其方位与俯仰的随机指向误差均不大于1角秒，即3600分之一度，再加上望远镜运行工况较为复杂，且要求相关部件稳定工作30年以上，这就对应用其中的方位轴承与俯仰轴承在精度、可靠性等方面提出了严苛要求。

　　为满足设计需要，洛轴组建专项团队，应用多项业内创新工艺、创新技术，最终研制成功的方位轴承外径接近6米，精度达到P4等级，创下同类型产品国内精度最高纪录，其运转重复精度误差不超过5微米；俯仰轴承用于支撑天线俯仰轴，使天线能够实现俯仰上下45度平稳转动。

　　值得一提的是，这两款轴承均应用了洛轴自主研发的轴承材料，标志着洛轴在高端轴承钢领域进一步打破技术壁垒，为后续我国高端基础零部件攻关提供了良好范式。

　　在近日产品验收上，以上产品在性能指标、功能、外观、结构尺寸、工艺性、可靠性上全部合格，一次性通过。“放在十年前，如此高精尖的设备用上这种国产配件想都不敢想！后续项目投运后，我们还将收集运行数据，继续对接企业，力争加速形成新质生产力，为洛轴产品和整体国产轴承升级迭代提供数据支持。”中国科学院上海天文台研究员李斌感慨地说。

　　迄今，洛轴已成功为“中国天眼”FAST、“墨子号”地面站望远镜、国际大科学项目SKA等世界顶尖天文工程提供了配套轴承。依托航空精密轴承国家重点实验室等重要载体，未来该企业将继续加大创新力度，进一步为加速培育形成新质生产力贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
        近日，38岁的市民周女士旅行回来总感觉膝盖隐隐作痛，朋友推荐她吃氨糖，说是自己平时没事会吃一些，吃了可...
  • ·凌晨醒了睡不着或跟这些原因有关
  • ·洛阳市妇幼保健院产科“新装”上阵 让您分娩“家”倍舒适！
  • ·起身时觉得头晕是贫血吗
    • 漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛轴科技：“双线变七线”背后的“零...
  • 河南队将迎新赛季首个主场比赛 洛阳球...
  • 未来几天洛阳多晴好天气 早晚气温较低...
  • 洛阳9人3集体获省级三八红旗手（集体...
  • @洛阳考生：3月11日起可查询全国导游...
  • 学雷锋志愿服务月 洛阳古墓博物馆推出...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀...
  • 咋能买到货真价实的灭火器？两种方法...
  • 全国人大代表，中国一拖党委书记、董...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    红梅花儿开

    洛邑丽人
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605