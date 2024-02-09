摸清文物家底！《洛阳市第四次全国文物普查实施方案》经审议通过

近日，《洛阳市第四次全国文物普查实施方案》经审议通过，洛阳积极推动第四次全国文物普查，守护历史文脉。

近日，《洛阳市第四次全国文物普查实施方案》经审议通过，洛阳积极推动第四次全国文物普查，守护历史文脉。

洛报融媒记者从洛阳市文物局了解到，本次普查范围涵盖洛阳市辖区内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他类别，共有6大类63项文物类别。

本次普查总体目标是建立洛阳市不可移动文物名录、完善不可移动文物资源大数据库和管理系统。根据普查成果，建立全市不可移动文物名录，适时向社会公布；绘制全市不可移动文物空间分布矢量图层，纳入同级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”；建立全市不可移动文物管理系统，实现不可移动文物信息的实时更新、各级文物行政主管部门对本地区不可移动文物的分级管理。通过本次普查，打造一支政治过硬、作风优良、业务精湛的文物保护队伍，推进普查成果共享，增强全社会的文物保护意识。

按照计划，第四次全国文物普查到2026年6月结束，分三个阶段进行。根据实施方案，此次普查要对已认定、登记的不可移动文物开展复查，也要对新发现不可移动文物开展调查。普查内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

洛阳市文物局相关负责人介绍，我国已开展过三次全国文物普查。第三次全国文物普查距今已近17年，不可移动文物资源状况发生了较大变化，外部环境也对文物的系统性保护提出了新的挑战、更高的要求。本次普查将准确摸清文物家底，及时调整保护范围，落实保护第一要求。洛阳市将结合工作实际，充分运用先进信息技术，提高文物普查工作效率和所获取信息数据的真实性、完整性、规范性。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）